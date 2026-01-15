  • İSTANBUL
Doğa
14
Yeniakit Publisher
‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı
AA Giriş Tarihi:

‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

“Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale’ye kar yağdı. Yer altındaki 48 derecelik termal suyun borularla travertenlere ulaştığı noktada oluşan buz sarkıtları da dikkati çekti.

#1
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan Altınkale'de, kar yağışı ve soğuk havanın ardından buz sarkıtları ortaya çıktı.

#2
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

Süs havuzlarındaki 48 derecelik jeotermal suyun buharının soğuk havayla birleşmesiyle Altınkale'de güzel görüntüler oluştu.

#4
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

Bölgede yer altındaki termal suyun borularla travertenlere ulaştırıldığı noktada oluşan buz sarkıtları dikkati çekti.

#5
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

Bu arada kentte aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

#6
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

Özellikle hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

#7
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

İşte "Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale’den kareler…

#8
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

#9
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

#10
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

#11
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

#12
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

#13
Foto - ‘Sivas'ın Pamukkale’si Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı

