Şişede durduğu gibi durmadı! Bakın kendisini kime benzetti

Cebinden çıkardığı 100 dolarlık banknotlardan birini eline alıp fotoğrafıyla kendini yan yana getirerek benzerliği anlatmaya çalışan alkollü sürücü, "En çok sevdiğim amcam. Benzemez mi hiç, baksanız ya. Benjamin amcam ve ben. Benim ana tarafım Karakoyunlu Yörüklerinden, babam ise Hacı Hamzalı Yörüklerinden. Benjamin amca da aynı Hacı Hamzalı Yörüklerinin başı gibi" dedi. Polis ekipleri ile ilginç diyaloğa giren alkollü genç, paranın sahte olup olmadığı sorusuna ise "Benjamin amcama hakaret sayarım" diye konuştu. Ekipler otomobilde yaptığı incelemenin ardından şahsı önce hastaneye, ardından emniyete götürdü. İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı.