2023-12-21 09:35:26 Sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir'de etkili olan sis adeta görsel şölen oluşturdu.
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Balıkesir'de etkili olan sis adeta görsel şölen oluşturdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis manzarası dron ile görüntülendi.
Sındırgı'da sabah ve akşam saatlerinde etkili olan sisle birlikte oluşan manzara dronla görüntülendi.
Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta denizi andıran sis bulutu havadan görüntülendi.
Trafikte görüş mesafesini düşüren sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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