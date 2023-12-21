  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE, Türkiye'deki yeraltı zenginliğine gözünü dikti! Her yerden fışkıran rezerv için harekete geçtiler

Yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor! 2024 yılında paranın yönü ne olacak? Uzmanlar açıkladı! Tavsiyeler peş peşe geldi!

Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

Bu nasıl vicdan? Engelli çocuğunun yanında... TEM Otoyolu’nda dehşet anları!

Simpsonlardan sonra şimdi de Baba Vanga'yı başımıza bela ettiler! 2024 tahminleri 'yok artık' dedirtti

Sis görsel şölen oluşturdu

Sıcaklıklar 465 dereceye yükselecek! Dünyanın sonu için tarih verildi

En iyi bildiği şeyi yapıyorlar! Hep kavga… İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler!

Her gün ayıla bayıla yiyoruz! Damarları bitiren besin ortaya çıktı

Gazze’de darbe üstüne darbe alan İsrail’in Ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden
Yaşam
8
Sis görsel şölen oluşturdu

2023-12-21 09:35:26
Sis görsel şölen oluşturdu

Balıkesir'de etkili olan sis adeta görsel şölen oluşturdu.

#1
Foto - Sis görsel şölen oluşturdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis manzarası dron ile görüntülendi.

#2
Foto - Sis görsel şölen oluşturdu

Sındırgı'da sabah ve akşam saatlerinde etkili olan sisle birlikte oluşan manzara dronla görüntülendi.

#3
Foto - Sis görsel şölen oluşturdu

Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta denizi andıran sis bulutu havadan görüntülendi.

#4
Foto - Sis görsel şölen oluşturdu

Trafikte görüş mesafesini düşüren sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#5
Foto - Sis görsel şölen oluşturdu

#6
Foto - Sis görsel şölen oluşturdu

#7
Foto - Sis görsel şölen oluşturdu

HÜDA PAR'dan çok konuşulacak Şeyh Said çıkışı! 'TBMM'deki tüm vekillerin soyundan daha değerli'
Siyaset

HÜDA PAR'dan çok konuşulacak Şeyh Said çıkışı! 'TBMM'deki tüm vekillerin soyundan daha değerli'

Şeyh Said'i 'hain' olarak itham edenlere bir cevap da HÜDA PAR'dan geldi. HÜDA PAR Sözcüsü Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Şeyh Said'in ..
Almanya'da herkesi sarsan trajedi: Ülkenin maalesef sadece yüzde 17'si ülkelerini savunmaya hazır
Dünya

Almanya'da herkesi sarsan trajedi: Ülkenin maalesef sadece yüzde 17'si ülkelerini savunmaya hazır

Almanlar ülkelerini savunmaya hazır mı? Stern dergisinin 15-16 Kasım'da Forsa araştırma şirketine yaptırdığı anket, Alman halkının sadece yü..
İnsanlar CHP’den izin alarak mı bir yere gidecekler? Nazlıaka’dan utanmazlık!
Gündem

İnsanlar CHP’den izin alarak mı bir yere gidecekler? Nazlıaka’dan utanmazlık!

Çocukların aileleri ile birlikte yaptıkları ziyaretleri bile kötü bir şey gibi ifade ederek algı yapan CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorum..
Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin yeni 'yemin metni' ifşa oldu
Gündem

Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin yeni 'yemin metni' ifşa oldu

FETÖ'nün, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan örgüt üyelerine, internet tabanlı mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yeni sözde "yemin metni" ve ç..
Kassam mücahitlerinden İsrail'e ağır darbe
Dünya

Kassam mücahitlerinden İsrail'e ağır darbe

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 3 günde 25 İsrail askerini öldürdüklerini açıkladı.
Macron'dan skandal açıklama: İsrail'in saldırılarını aklamaya kalktı
Gündem

Macron'dan skandal açıklama: İsrail'in saldırılarını aklamaya kalktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırıları hakkında skandal sözler sarf etti! İsrail için adeta günah çıkaran skandal ifadeler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23