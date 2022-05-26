2022-05-26 14:15:46 Şırnaklı öğrenciler üretiyor! 'Şal şapik' kumaşı dünyaya satılıyor
Şırnak'ta Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde üniversite yerleşkesinde kurulan atölyede, öğrencilerin doğal tiftikten üretip, kök boya ile renklendirdiği, kışın sıcak yazın da serin tutan 'şal şapik' kumaşının ihracatında ilk sipariş Irak'tan geldi. 10 aşamadan geçip üretilen kumaşların hem geleneksel olarak devam ettirildiğini hem de gelecek nesillere aktarıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, "İç ve dış piyasada ihracatı konusunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Atölyemizde 15 usta öğreticimiz, 36 öğrencimiz üretimi gerçekleştiriyor. Irak’a iki parti ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.