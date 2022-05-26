Şırnaklı öğrenciler üretiyor! 'Şal şapik' kumaşı dünyaya satılıyor

'MESLEK LİSELERİMİZ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELDİ' - Özdemir, son yıllarda Türkiye'de mesleki eğitim anlamında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, "Meslek liselerimiz iş gücü piyasasına nitelikli insan yetiştirmenin yanı sıra aynı zamanda bir üretim merkezi haline geldi. Meslek liselerimizde artık birçok dalda, farklı ürünler üretiliyor, piyasaya sürülüyor. Meslek liselerimiz diğer illerimizde olduğu gibi adeta bir üretim üssü haline geldi. Atölyemizde yöremize ait 'şal şapik' kumaşı üretiliyor. Biz bu kumaşın hem geleneksel olarak devam ettirilmesi, gelecek nesillere aktarılması hem de üretilerek gerek iç piyasada gerekse dış piyasada ihracatı konusunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Irak’a iki parti ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Meslek liselerimizin iş gücü piyasasına nitelikle eleman yetiştirmesinin yanında, üretim, istihdam, ihracat oluşturması ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını son derece anlamlı ve önemli buluyorum. Önümüzdeki yıllarda meslek liseleri arasında en yüksek ciro yapan lise hedefiyle de ilerliyoruz. Öğrencilerimiz hem bu işi öğreniyorlar hem de döner sermaye üzerinden yaptığımız ihracat ve satışlarla elde edilen gelirlerden önemli miktarlarda pay alıyorlar" diye konuştu.