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Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

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Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış kendisini hedef gösterenlere cevap verdi. Alkış, "Emrimdir, gidip tebrik edin!" açıklamasında bulundu.

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#1
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

17 Haziran tarihinde sosyal medyadan açıklama yapan Alkış, akrabalarını neden işe aldığını da açıkladı. İşte o açıklamalar...

#2
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

• Bu üniversite her anlamda bitmişti; ben yeniden hayat verdim. • Neredeyse her fakülteyi ben yeniledim, onardım ve ayağa kaldırdım. Kampüsün çevre düzenlemesini ben yaptırdım. • Üniversitemize yeni bir sistem odasını bile ben kurdurdum. Her sene çok sayıda sempozyum düzenledim.

#3
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

Üniversitenin sloganını bile ben belirledim.Sadece bununla da kalmadım; üniversitemizin görünür yüzü olan anlamsız, köhnemiş ve saçma amblemini ben değiştirdim, yenisini oluşturdum ve yürürlüğe soktum.

#4
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

Akademik ve idari kadro sayımız yetersizdi; bunu gördüm, YÖK’teki ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki ağırlığımı ve etkimi kullanarak üniversitemize her sene çok sayıda kadro tahsisi yaptırdım. Bu kadrolara, atanmaya layık gördüğüm yüzlerce kişinin atamasını yaptım.

#5
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

Bu süreçte benim Rektörlük irademe karşı gelip bana dik başlılık eden başıbozukların hepsini YÖK Başkanımız Erol Özvar ve YÖK Başkanvekilimiz Metin Topçuoğlu ile görüşerek, durumu anlatarak, desteklerini alarak tek tek üniversiteden attım. Bunları yaparken, ülkemizde hiçbir kıymet-i harbiyesi olmayan, işe yaramaz, ahmak ve dinsiz-imansız azınlık bir güruhun yayın organı olan ODA TV, Halk TV, Yeniçağ, Sözcü gibi marjinal medya gruplarının ve bunların taşeronluğunu yapan bizim cenahtaki avanak medyanın hakkımda yaptığı haberleri çokta dikkate almadım.

#6
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

Rektörünüz olarak az zamanda çok büyük işler yaptım. Bunu emrim altında çalışan hiç kimse inkâr edemez. Bugüne kadar her mücadeleyi kazanmış Rektörünüz olarak üzülerek öğrendim ki; çok sevdiğim kız kardeşim Halime’min kızı, biricik yeğenim Gülizar Artuç'u İlahiyat Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi kadrosuna atamamdan; Amcaoğlum Emrullah Alkıç’ı Müftülükten üniversitemize naklen geçirerek Fakülte Sekreterliği görevine yükseltmemden ve ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirmemden; Sır küpüm ve yakın dostum Mesut Bayra ’ı MEB’de öğretmen iken üniversitemize geçirerek İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Müşaviri görevlerine atamamdan bazı haddini bilmez ahmaklar rahatsız olmuş.

#7
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

Tabii bu fitneyi yayanlar inançsız oldukları için, akrabaya sahip çıkmanın, yakın çevresine destek olmanın ve güvendiğin insanları yönetici pozisyona getirip bihakkın görev yapmalarını sağlamanın bizim inancımız gereği olduğunu bilmezler. Bu fitneciler, Cuma namazlarına gitmedikleri için her Cuma günü akrabaya yardım etmenin inancımız gereği olduğunu bilemezler. Akrabalarıma ve dostlarıma yardım etmek benim inancım gereğidir ve Rektörlük hakkımdır. Dirayetli bir Rektör olarak, irademle yapılan bu atamalardan rahatsız olup arkamdan dedikodu yapanları, kurduğum bu kusursuz düzeni tartışmaya açmaya çalışanları da tek tek tespit ettim. Yakın zamanda onların da hakkından gelip bu üniversitede barındırmayacağım, göreceksiniz.

#8
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

Bu üniversitede Rektörlük makamının otoritesini, kurduğum düzeni ve irademi yıpratmaya çalışan hiç kimseye acımadım, acımam. Bu gerçeği bugüne kadar kadro açıp, atamasını yapıp, cübbesini giydirdiğim kişilerden anlamanız gerekiyordu; fakat ben bir kez daha anlamayanlara göstermek istiyorum. Bu üniversitede, Rektörüne sadakatle şereflenenlerin akademide önünü açıyorum, ödüllendiriyorum ve hak ettikleri yerlere gelmelerini sağlıyorum. Bu hakikati, bugün çıktığımız Öğretim Üyesi ilanıyla bir kez daha görmenizi istiyorum.

#9
Foto - Şırnak Üniversitesi rektörü akrabalarını neden işe aldığını açıkladı: Cumaya gitmedikleri için bilmezler

Bugün Resmi Gazete'de ilan ettiğimiz kadrolara aşağıda belirttiğim güvenime mazhar olan, Rektörüne sadakatte ve bağlılıkta kusur etmeyen kişileri atamaya karar verdim. En yakın zamanda bu arkadaşlarımızın da atamasını yapıp cübbelerini bizzat ben giydireceğim. Emrimdir; siz de şimdiden bu arkadaşlarımızı ziyaret edip tebrik edin.

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Yorumlar

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Nisa 58. Ayet: Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.

Okur

Sayın rektörün cümlelerinde ne kadar çok "BEN" var!
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