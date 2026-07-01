Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğle, yabancı uyrukluların bankacılık işlemleri için uzaktan kimlik tespiti ve adres doğrulaması süreci oldukça sıkı hale getirildi. Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek adına getirilen düzenlemeye göre, adres teyidi yapılmayan hesaplardan para transferi veya nakit çekim işlemi yapılması imkansız hale geldi. Yeni kurallar, finansal sistemde şeffaflığı artırırken kullanıcılar için daha katı bir denetim sürecini başlatıyor.