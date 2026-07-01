Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Finansal kuruluşlar, bu kapsamda müşteri kabulüne ilişkin istatistikleri üçer aylık dönemler halinde MASAK’a bildirecek. Ayrıca, pasaportla kimlik tespiti yapılan kişilerin sonradan Türk vatandaşlığı kazanması veya vergi mükellefi olması durumunda, bu bilgiler sistemlere entegre edilecek. Yeni düzenleme, finansal sistemde şeffaflığı artırmayı ve yasa dışı para hareketlerini engellemeyi hedeflerken, kullanıcılar için de daha sıkı bir doğrulama sürecini beraberinde getiriyor.