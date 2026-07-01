  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerli ChatGPT geliyor: Türk gibi düşünüp, cevap verecek! İşte herkesin merak ettiği ismi Onay çıktı: Türk bankası satılıyor Canlı yayında Bosna'yı küçümsemişti: Edin Dzeko küstah spikere cevap verdi! Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek Isparta'da esrarengiz yapı: 113 yıllık sır çözüldü! İçki süsü vermişler! Almanya'dan getirdikleri şişeden bakın ne çıktı Menzili sır gibi saklanıyor! Radarları felç eden “görünmez” hipersonik füze görücüye çıktı Sıcak gelişme: Türkiye 10 bin kilometre ötedeki ülkeye Duvar Arkası Radar'ı konuşlandırıp alelacele aktif etti Yeni TIGGO7 Comfort Türkiye! Chery’den dengeleri değiştirecek hamle! BM'den korkutan Ebola açıklaması: Risk büyüyor
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğle, yabancı uyrukluların bankacılık işlemleri için uzaktan kimlik tespiti ve adres doğrulaması süreci oldukça sıkı hale getirildi. Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek adına getirilen düzenlemeye göre, adres teyidi yapılmayan hesaplardan para transferi veya nakit çekim işlemi yapılması imkansız hale geldi. Yeni kurallar, finansal sistemde şeffaflığı artırırken kullanıcılar için daha katı bir denetim sürecini başlatıyor.

#1
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmaya yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, özellikle yabancı uyruklu kişilerin uzaktan kimlik tespitiyle hesap açma süreçlerinde yeni kurallar getirildi.

#2
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemesi kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla müşteri kimliğinin doğrulanmasına ilişkin süreçler daha sıkı hale getirildi.

#3
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Yeni düzenlemeye göre, Türk vatandaşı olmayan kişiler uzaktan kimlik tespiti işlemlerini yalnızca Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun, çipli pasaportlarıyla gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulama süreci, özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yoluyla yapılacak.

#4
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Bu süreçte, pasaportun çipinde yer alan bilgiler ile fiziksel belge üzerindeki bilgilerin eşleşmesi yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisiyle kontrol edilecek. Doğrulamanın başarısız olması halinde hesap açılışı gerçekleştirilemeyecek.

#5
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise adres doğrulaması oldu. Buna göre, uzaktan kimlik tespiti sırasında beyan edilen adres bilgisi; ikametgah belgesi, son üç aya ait fatura ya da resmi kurum belgeleriyle en geç üç ay içinde doğrulanacak.

#6
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Adres teyidi yapılmadan hesap üzerinden para transferi veya nakit çekim işlemi gerçekleştirilemeyecek. Bankalar ve finansal kuruluşlar, riskli olarak değerlendirdikleri ülke vatandaşlarını uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemeyecek. Ayrıca, müşteri kabul sürecine ilişkin tüm prosedürler bir ay içinde MASAK’a bildirilecek.

#7
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Yeni kurallara göre, uzaktan kimlik tespitiyle açılan hesaplara yalnızca kişinin yurt dışındaki kendi adına kayıtlı hesaplardan para gönderilebilecek. Aynı şekilde bu hesaplardan yurt dışına yapılacak para transferleri de yine kişinin kendi adına açılmış hesaplarla sınırlı olacak.

#8
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Kimlik doğrulama sürecinin tamamlanması için ayrıca, müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu bir banka hesabı ya da kredi kartı üzerinden doğrulama amaçlı para transferi yapılması da zorunlu tutuldu.

#9
Foto - Yeni düzenleme hayata geçti! Bu şartı yerine getirmeyen ne para çekebilecek ne havale yapabilecek

Finansal kuruluşlar, bu kapsamda müşteri kabulüne ilişkin istatistikleri üçer aylık dönemler halinde MASAK’a bildirecek. Ayrıca, pasaportla kimlik tespiti yapılan kişilerin sonradan Türk vatandaşlığı kazanması veya vergi mükellefi olması durumunda, bu bilgiler sistemlere entegre edilecek. Yeni düzenleme, finansal sistemde şeffaflığı artırmayı ve yasa dışı para hareketlerini engellemeyi hedeflerken, kullanıcılar için de daha sıkı bir doğrulama sürecini beraberinde getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı
Gündem

Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı

Bursa’da yağ oranları standartların altında çıktığı için sütleri Keles Süt Üreticileri Birliği tarafından alınmayan çiftçi, birlik yetkilile..
Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor
Gündem

Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü çalışanı Derya Gündoğdu'n..
Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"
Gündem

Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında cezaevine gönderilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ile ilgil..
Fatih'te gençlerden takdir toplayan hareket! Cemaati olmayan camiyi 100 kişiyle doldurdular, imamın sevinçten gözleri doldu
Gündem

Fatih'te gençlerden takdir toplayan hareket! Cemaati olmayan camiyi 100 kişiyle doldurdular, imamın sevinçten gözleri doldu

İstanbul'un tarihi kalbi Fatih'te, manevi değerleri yaşatmak ve genç nesillere cami sevgisini aşılamak amacıyla muazzam bir ziyaret gerçekle..
Sokak ortasındaki valiz panik yaşattı! Fünyeyle patlatıldı
Yerel

Sokak ortasındaki valiz panik yaşattı! Fünyeyle patlatıldı

Ağrı’da kaldırımda bırakılan valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.
Yabani hayvandan ürken 26 buzağı kayalıklardan atlayarak telef oldu
Tarım

Yabani hayvandan ürken 26 buzağı kayalıklardan atlayarak telef oldu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde merada yabani bir hayvandan ürkerek paniğe kapılan 26 buzağı, kayalıklardan atlayarak telef oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23