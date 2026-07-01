e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

Öğrencinin yurttan ayrılması veya kaydının silinmesi halinde, güvence bedelinden herhangi bir kesinti yapılmasını gerektiren bir durum bulunmuyorsa kalan tutar öğrencinin banka hesabına iade ediliyor. Ancak öğrencinin yurda ait malzemelere zarar vermesi ve verilen otuz günlük süre içerisinde zararı karşılamaması halinde ilgili tutar güvence bedelinden mahsup ediliyor. Güvence bedelini aşan zarar bulunması halinde ise kalan kısmın genel hükümler çerçevesinde tahsil edilmesi öngörülüyor.