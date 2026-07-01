e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?
KYK depozito iadesi ne zaman yatar, depozito iade tarihi yaz tatilinin başlaması ile birlikte araştırılmakta. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte KYK yurtlarından ayrılan veya mezun olan öğrenciler, kayıt sırasında yatırdıkları güvence bedelinin iade sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamada, güvence bedelinin hangi şartlarda iade edildiği, işlemlerin nasıl takip edileceği, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek sorgulamalar öğrencilerin gündeminde yer alıyor.