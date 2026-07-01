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Eğitim
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e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

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e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

KYK depozito iadesi ne zaman yatar, depozito iade tarihi yaz tatilinin başlaması ile birlikte araştırılmakta. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte KYK yurtlarından ayrılan veya mezun olan öğrenciler, kayıt sırasında yatırdıkları güvence bedelinin iade sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamada, güvence bedelinin hangi şartlarda iade edildiği, işlemlerin nasıl takip edileceği, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek sorgulamalar öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

#1
Foto - e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler için güvence bedeli iade süreci belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülüyor. İade işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencilerin kayıt sildirme işlemlerini eksiksiz tamamlaması ve gerekli bilgileri doğru şekilde iletmesi gerekiyor.

#2
Foto - e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

KYK yurtlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda verilebilecek zararların karşılanmasına karşılık olarak Bakanlık tarafından belirlenen güvence bedeli tahsil ediliyor. Güvence bedelinin tutarı her öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenirken, sonraki yıllarda belirlenen tutarın daha yüksek olması halinde öğrencilerden aradaki farkın belirlenen süre içerisinde tamamlanması isteniyor. Verilen süre içerisinde farkın yatırılmaması halinde öğrencinin yurtla ilişiği kesiliyor ve aynı öğretim yılı içinde yeniden yapılacak başvurular tekrar değerlendiriliyor.

#3
Foto - e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

Öğrencinin yurttan ayrılması veya kaydının silinmesi halinde, güvence bedelinden herhangi bir kesinti yapılmasını gerektiren bir durum bulunmuyorsa kalan tutar öğrencinin banka hesabına iade ediliyor. Ancak öğrencinin yurda ait malzemelere zarar vermesi ve verilen otuz günlük süre içerisinde zararı karşılamaması halinde ilgili tutar güvence bedelinden mahsup ediliyor. Güvence bedelini aşan zarar bulunması halinde ise kalan kısmın genel hükümler çerçevesinde tahsil edilmesi öngörülüyor.

#4
Foto - e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

KYK güvence bedeli iade süreci e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri ile KYK Yurt Bilgileri ve Yurt Çıkış İşlemleri hizmetleri üzerinden hem yurt çıkış işlemlerini hem de ödeme sürecine ilişkin bilgileri görüntüleyebiliyor. Böylece kayıt silme işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve sürecin hangi aşamada olduğu sistem üzerinden kontrol edilebiliyor.

#5
Foto - e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

KYK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güvence bedeli iade işlemlerinin il müdürlükleri tarafından yürütüldüğü bildirildi. Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin kaldıkları yurda imzalı dilekçe vermesi, dilekçelerinde kendilerine ait IBAN numarasını eksiksiz ve doğru şekilde yazması gerekiyor. İşlemlerin daha kısa sürede tamamlanabilmesi için IBAN bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilmesi istenirken, iade sürecine ilişkin bilgi ise öğrencinin bağlı bulunduğu il müdürlüğünden takip edilebiliyor.

#6
Foto - e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda güvence bedeli iadesi için kesin bir ödeme tarihi paylaşılmadı. Güvence bedeli iade işlemlerinin il müdürlükleri tarafından yürütüldüğü belirtilirken, öğrencilerin kayıt sildirme dilekçelerini teslim etmeleri ve IBAN bilgilerini eksiksiz bildirmeleri gerekiyor. İade işlemleri, yurttan ayrılma veya kaydın silinmesinin ardından yürütülen süreç kapsamında gerçekleştiriliyor.

#7
Foto - e-Devlet KYK sorgulama ekranı yönlendiriyor KYK depozito iadesini nasıl alacaksınız?

Uygulamada güvence bedeli iadelerinin çoğunlukla yurt çıkış işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç hafta içerisinde öğrencilerin banka hesaplarına aktarıldığı biliniyor. Yoğun dönemlerde ise işlemlerin 1 aya veya daha uzun süreye uzayabildiği belirtilirken, resmi makamlar tarafından tüm öğrenciler için geçerli olacak net bir ödeme tarihi açıklanmıyor. Kaynak:TGRTHaber

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