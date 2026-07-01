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Menzili sır gibi saklanıyor! Radarları felç eden "görünmez" hipersonik füze görücüye çıktı

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Menzili sır gibi saklanıyor! Radarları felç eden “görünmez” hipersonik füze görücüye çıktı

ABD'li savunma devi Lockheed Martin, hızını ve menzilini sır gibi sakladığı yeni nesil hipersonik süzülme gövdesini (HGV) tanıttı. Mevcut hipersonik silahların üretim maliyeti sorununu "ölçeklenebilir mimari" ile çözmeyi hedefleyen şirket, bu silahın savunma sistemlerini altüst edeceğini vurguluyor. Yeni sistem, Pentagon’un Rusya ve Çin gibi rakiplerine karşı askeri dengeleri yeniden değiştirmek için kullandığı en büyük kozlardan biri olacak.

#1
Foto - Menzili sır gibi saklanıyor! Radarları felç eden "görünmez" hipersonik füze görücüye çıktı

Küresel savunma sanayiinde süper güçlerin en büyük yarış alanlarından biri haline gelen hipersonik silah teknolojisinde, Amerika Birleşik Devletleri adına kritik bir hamle geldi. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinden biri olan ABD merkezli Lockheed Martin, operasyonel vuruş yeteneklerini kökten değiştirmeyi hedefleyen yeni nesil hipersonik süzülme gövdesini (HGV) resmen kamuoyuna tanıttı. Kısa adı NXGB (Next Generation Glide Body) olan bu yeni sistem, ABD ve müttefiklerinin ulusal güvenlik stratejilerini desteklemek amacıyla çok daha hızlı ve yüksek adetlerde üretilebilecek bir mimariyle tasarlandı.

#2
Foto - Menzili sır gibi saklanıyor! Radarları felç eden "görünmez" hipersonik füze görücüye çıktı

Geleneksel hipersonik silahların en büyük handikapları olan astronomik üretim maliyetleri ve karmaşık, uzun süren imalat süreçleri, bu yeni projeyle birlikte tarihe karışıyor. Lockheed Martin’in paylaştığı verilere göre NXGB sistemi; olağanüstü hız, yüksek ısılara dayanıklılık ve radar ağlarını alt üst eden manevra kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor. Projenin küresel askeri uzmanlar için en dikkat çekici yönü ise sistemin "ölçeklenebilir" ve uygun maliyetli olması. Bu sayede savunma kuvvetleri, maliyet bariyerine takılmadan çok daha esnek ve geniş kapsamlı uzun menzilli saldırı seçeneklerine kavuşmuş olacak.

#3
Foto - Menzili sır gibi saklanıyor! Radarları felç eden "görünmez" hipersonik füze görücüye çıktı

Ses hızının en az 5 katı (Mach 5 ve üzeri) hıza ulaşabilen ve atmosferin üst katmanlarında yön değiştirerek modern hava savunma sistemleri tarafından engellenmesi neredeyse imkansız olan hipersonik füzeler, askeri dengeleri yeniden şekillendiriyor. Lockheed Martin'in NXGB hamlesi, Rusya ve Çin gibi rakiplerin hipersonik alandaki ilerleyişine karşı Pentagon’un elini güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, bu yeni nesil süzülme gövdesiyle sadece laboratuvar ortamında başarılı olan prototipler değil, cephede doğrudan fark yaratacak ve fabrikadan hızla çıkabilecek gerçekçi bir seri üretim platformu sunduğunu vurguluyor.

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