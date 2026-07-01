Menzili sır gibi saklanıyor! Radarları felç eden “görünmez” hipersonik füze görücüye çıktı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin, hızını ve menzilini sır gibi sakladığı yeni nesil hipersonik süzülme gövdesini (HGV) tanıttı. Mevcut hipersonik silahların üretim maliyeti sorununu "ölçeklenebilir mimari" ile çözmeyi hedefleyen şirket, bu silahın savunma sistemlerini altüst edeceğini vurguluyor. Yeni sistem, Pentagon’un Rusya ve Çin gibi rakiplerine karşı askeri dengeleri yeniden değiştirmek için kullandığı en büyük kozlardan biri olacak.