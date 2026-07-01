Menzili sır gibi saklanıyor! Radarları felç eden “görünmez” hipersonik füze görücüye çıktı

Geleneksel hipersonik silahların en büyük handikapları olan astronomik üretim maliyetleri ve karmaşık, uzun süren imalat süreçleri, bu yeni projeyle birlikte tarihe karışıyor. Lockheed Martin’in paylaştığı verilere göre NXGB sistemi; olağanüstü hız, yüksek ısılara dayanıklılık ve radar ağlarını alt üst eden manevra kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor. Projenin küresel askeri uzmanlar için en dikkat çekici yönü ise sistemin "ölçeklenebilir" ve uygun maliyetli olması. Bu sayede savunma kuvvetleri, maliyet bariyerine takılmadan çok daha esnek ve geniş kapsamlı uzun menzilli saldırı seçeneklerine kavuşmuş olacak.