Şirk ritüellerine karşı meydanlara indiler: Kemalizm'in değil Rabbimizin kuluyuz

Yaklaşık bir asırdır bu topraklarda okullardan sokaklara, iş yerlerinden meclise, hatta camilere kadar uzanan bir Kemalist tahakküm sürdürülmektedir. Devletin tüm imkânlarıyla dayatılan bu resmi ideoloji, toplumu tek bir inanç, tek bir düşünce, tek bir kimlik kalıbına sıkıştırma çabasından ibarettir.Bizler Müslümanlar olarak; farklı inançların, fikirlerin, düşüncelerin olmasını yok saymıyoruz. Herkes kendi inancını, fikrini özgürce yaşayabilir. Ancak yaklaşık yüz yıldır, devlet eliyle Kemalist ritüellerin, anmaların, törenlerin okullarda, camilerde, meydanlarda, kamu kurumlarında zorla dayatılmasına artık yeter diyoruz!İlkokul sıralarından itibaren çocuklarımızın bilinçlerine kazınan bu ideolojik baskı, akıl ve mantık sınırlarını da zorlayan trafik durdurarak yapılan saygı duruşlarından, zorunlu resmi törenlere, milletvekili olmak için okutulan yemin metinlerinden, eğitim müfredatındaki putlaştırılmış lider anlatılarına kadar uzanan bir zincirleme dayatma düzeni haline gelmiştir. Bu, açıkça bir zulümdür!Tek tip insan üretme projesine ve Kemalist vesayet zihniyetine boyun eğmiyoruz! Hiç kimseye inancımızı zorla dayatmıyoruz.Ama hiç kimsenin de bize inancını, ideolojisini, liderini dayatmasına rıza göstermiyoruz!Kemalizmin değil, Rabbimizin kullarıyız!Bu ülkenin gerçek özgürlüğü, hiçbir ideolojinin kutsallaştırılmadığı, insanların Allah’a kul, birbirine eşit olduğu bir düzende mümkündür.Devletin tüm yetkili kurumlarına açık çağrımızdır:Zorunlu törenlerle, mecburi ritüellerle, ideolojik eğitimle dayatılan bu resmî tapınma kültüne son verin!Toplumu tahakküm altına alan, farklı inanç ve düşünceleri ötekileştiren, “devlet dini” gibi sunulan Kemalizmin değil, hakikatin, adaletin ve özgürlüğün hâkim olduğu bir gelecek istiyoruz!Artık yeter!Kemalist dayatmalara son!İnanca saygı, düşünceye özgürlük!ÖZGÜR-DER(Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği)