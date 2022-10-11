Sıra dışı kampanya! Böyle berbere az rastlanır

''Memnun kalmayandan ücret almıyoruz, böyle bir pankart yaptık. Memnun kalmayandan ücret almıyoruz diyerekten insanların ilgisini çekiyoruz. İnsanlar ilk koltuğa oturduğu zaman esprili bir şekilde memnun kalmasam ücret vermem diyorlar, fakat kalmayan da olmuyor. Aslında biraz da yoksul insanları dükkanımıza çekmek amaçlı yapılan sosyal bir proje de diyebiliriz. Şirketimizin kurucusu Kenan Arduç, 25 yıldır Elazığ’da bu hizmeti vermektedir. Memnun kalmayan pek nadir oluyor, o da esprisine öyle söylüyor. Fakat parası olmayan insanlardan da tabii ki ücret talep etmeden hizmet verdiğimiz de oluyor. Memnun kalmayandan ücret almıyoruz dediğimizde yoksul insanlar gelip burada tıraş oluyor. Bir de her şey para kazanmak değildir, bizim hizmetimiz yoksula da, zengine de her zaman devam edecektir”