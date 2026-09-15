Çin gemisi telsizle acil olarak uyarıldı: 3 dakikanız var, vuracağız kaçın
Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ederken Çin gemisine telsizle yapılan uyarı dünya gündemine oturdu. Yapılan uyarıda '3 dakikanız var kaçın' denildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ederken Çin gemisine telsizle yapılan uyarı dünya gündemine oturdu. Yapılan uyarıda '3 dakikanız var kaçın' denildi.
Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: ABD'nin yakındaki İran tankerine saldırı uyarısını telsizden duyuldu.
Hürmüz Boğazı’ndaki Çinli gemi mürettebatı, yakındaki bir petrol tankerine saldırı öncesinde ABD ordusunun telsiz uyarısını duydu. ABD askeri “ABD askeri uçağı konuşuyor. Geminize ateş açmaya hazırlanıyorum” sözlerini kullandı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik kapsamlı hava saldırılarıyla başlayan savaş, kısa sürede küresel enerji güvenliğini tehdit eden bir deniz krizine dönüştü.
İran, misilleme olarak dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı yabancı gemilere kapattığını ilan etti. Boğaz'dan savaş öncesinde günde ortalama 20 milyon varile yakın petrol geçiyordu.
Savaşın ilk aylarında gemi trafiği yüzde 90'ın üzerinde düştü. Nisan'da ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlattı.
Washington, İran'ın 'gölge filosu' olarak nitelendirdiği yaptırıma tabi tankerleri hedef almaya başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarına karşılık olarak tankerlerin bölümlerini vurarak gemileri etkisiz hale getirme taktiğini uyguluyor. Bu yöntemle mürettebatın tahliye edilmesi için uyarı süreleri tanınıyor.
Olay sırasında Hürmüz Boğazı'nda bulunan bir Çin gemisinin mürettebatı, VHF telsizinden ABD askeri uçağının yakındaki Stark 1 tankerine yönelik uyarısını duydu. Uyarıda şu ifadeler yer aldı: "ABD askeri uçağı konuşuyor. Geminizin kıç bölümüne ateş açmaya hazırlanıyorum. Mürettebatı kıç bölümünden uzaklaştırmak için 3 dakikanız var." Kısa süre sonra tanker vuruldu ve alev aldı. Telsizdeki o uyarı ise Çin gemisinin mürettebatı tarafından kayda alındı.
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