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Ekonomi
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Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

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Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

Dünya piyasalarının nefesini tutarak beklediği ABD Merkez Bankası kararına saatler kala, altın piyasasında yıllardır süregelen ekonomik ezberler yerle bir oldu. Faiz artış ortamında geleneksel olarak hızla değer kaybetmesi beklenen altın, merkez bankalarının piyasadan çektiği devasa rezervler ve değişen küresel stratejilerle bu kez faiz artışına tarihi bir direnç gösteriyor. Dünyanın dikkatini çeken bu gelişme sonrası küresel finans devlerinin altına yönelik tahminleri de değişti. İşte dev bankaların altının seyriyle ilgili öngörüleri...

#1
Foto - Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16 Eylül'de açıklayacağı kritik faiz kararına çevrilmişken, altın piyasasında uzun yıllardır kabul gören ekonomik kuralların değiştiği, ezber bozan bir tablo yaşanıyor. Geleneksel olarak faiz artışlarından olumsuz etkilenmesi beklenen altın, merkez bankalarının rekor seviyelerdeki alımları ve resmi sektörün güçlü talebi sayesinde faiz baskısına karşı tarihi bir direnç gösteriyor.

#2
Foto - Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

Fed fonları vadeli işlemlerine bakıldığında, piyasaların olası bir faiz artışını yüzde 83 ila 85 gibi oldukça yüksek bir ihtimalle fiyatladığı görülüyor. Bu güçlü beklentiye rağmen ons altın 4.288 dolar, gümüş ise 63,06 dolar seviyelerinde tutunmayı başarıyor. Günlük bazda değerli metallerde yüzde 1 ile yüzde 1,6 arasında bir geri çekilme yaşansa da, sergilenen bu fiyat hareketi geleneksel teorilerin öngördüğü sert çöküş senaryolarından oldukça uzak bir görünüm çiziyor.

#3
Foto - Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

Normal şartlar altında faizlerin yükseldiği bir ortamda, getiri sunmayan altının hızla cazibesini kaybetmesi ve yatırımcıların kitleler halinde tahvillere yönelmesiyle çok daha sert düşüşler yaşanması beklenirdi. Ancak son aylardaki fiyatlamalar, bu klasikleşmiş ilişkinin artık birebir çalışmadığını kanıtlıyor.

#4
Foto - Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

Fiyat geçmişi incelendiğinde sarı metalin, ocak ayında 5.600 doların üzerine çıkarak tarihi bir zirveye ulaştığı, ardından ilkbahar aylarında beklenen düzeltme hareketini gerçekleştirdiği görülüyor. Yılın ikinci yarısında ise 4.000 dolar seviyesinden yeniden güç toplayarak yukarı yönlü sağlam bir ivme yakaladı.

#5
Foto - Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

JPMorgan analistlerinin değerlendirmeleri de bu süreçte yaşanan yapısal kırılmayı net bir şekilde ortaya koyuyor. Rapora göre, 2022 yılından bu yana altın ile reel faizler arasındaki o meşhur negatif korelasyon büyük oranda koptu. Özellikle 10 yıllık ABD Hazine enflasyona endeksli tahvillerinin (TIPS) reel getirilerinin pozitif olduğu dönemlerde dahi altının yeni zirveler test edebilmesi, değerli metal piyasasında fiyatları tayin eden dinamiklerin köklü bir değişime uğradığına işaret ediyor.

#6
Foto - Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

Piyasadaki bu tarihi dönüşümün arkasındaki en büyük itici güç olarak merkez bankalarının hız kesmeyen, devasa boyutlardaki altın talebi öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi'nin verileri, merkez bankalarının 2022, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde piyasadan 1.000 tonun üzerinde altın çektiğini gösteriyor. Bu kurumsal alımlar 2025 yılında da gücünü koruyarak 863 ton seviyesinde gerçekleşti.

#7
Foto - Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

Uzun vadeli rezerv çeşitlendirme stratejileriyle hareket eden dev kurumların, sırf kısa vadeli bir Fed faizi kararı yüzünden altın pozisyonlarını bozmamaları piyasada yepyeni ve sağlam bir talep dinamiği oluşturdu.

#8
Foto - Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

Çin ve Polonya gibi ülkelerin rezervlerini sürekli olarak güçlendirme politikaları da bu eğilimi perçinliyor. Çin'in yalnızca 2026'nın ikinci çeyreğinde rezervlerine 33 ton altın eklemesi, resmi sektörün metale olan iştahının kesintisiz sürdüğünün en somut örneklerinden biri oldu. Bu devasa alımlar, fiyatların sadece anlık beklentilerin rüzgarıyla savrulmasını engelleyen temel bir kalkan görevi görüyor.

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