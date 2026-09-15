Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!
Dünya piyasalarının nefesini tutarak beklediği ABD Merkez Bankası kararına saatler kala, altın piyasasında yıllardır süregelen ekonomik ezberler yerle bir oldu. Faiz artış ortamında geleneksel olarak hızla değer kaybetmesi beklenen altın, merkez bankalarının piyasadan çektiği devasa rezervler ve değişen küresel stratejilerle bu kez faiz artışına tarihi bir direnç gösteriyor. Dünyanın dikkatini çeken bu gelişme sonrası küresel finans devlerinin altına yönelik tahminleri de değişti. İşte dev bankaların altının seyriyle ilgili öngörüleri...