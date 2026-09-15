Altında asırlık kural yerle bir oldu: Devlerin fiyat beklentileri anında değişti!

JPMorgan analistlerinin değerlendirmeleri de bu süreçte yaşanan yapısal kırılmayı net bir şekilde ortaya koyuyor. Rapora göre, 2022 yılından bu yana altın ile reel faizler arasındaki o meşhur negatif korelasyon büyük oranda koptu. Özellikle 10 yıllık ABD Hazine enflasyona endeksli tahvillerinin (TIPS) reel getirilerinin pozitif olduğu dönemlerde dahi altının yeni zirveler test edebilmesi, değerli metal piyasasında fiyatları tayin eden dinamiklerin köklü bir değişime uğradığına işaret ediyor.