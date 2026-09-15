Kanser teşhisi konulmuştu hayatını kaybetti: Japonya'da daha önce 13 yıl kanser tedavisi gördü! Bakın niye ölmüş

Bu noktadan itibaren tedavi artık tam bir iyileşmeyi hedeflemedi. Nakamura Yuri hastalığı kontrol altında tutmak için tedaviye devam etti ve normal bir yaşam ve iş hayatı sürdürmeye çalıştı. Şirket, oyuncunun rahatsızlığı hakkında önemli miktarda zaman harcadığını belirtti. Doktorlar ayrıca sağlığı elverirse çalışmaya devam etmesini tavsiye etmişti. Ağustos 2026'da, iyileşme sürecindeyken ve işe dönmeye hazırlanırken, Nakamura Yuri'nin bağırsak tıkanıklığı tekrar nüksetmişti. Daha sonra kendisine fazla zamanının kalmadığı bildirilmişti. Nakamura Yuri: Şarkıcılıktan oyunculuğa uzanan ve dikkatleri üzerine çeken bir isim. Nakamura Yuri, sanat kariyerine 1996 yılında TV Tokyo'nun ASAYAN programındaki şarkıcı seçmelerini geçtikten sonra başladı. Izawa Mari ile birlikte YURIMARI adlı kız grubunu kurdu. Grup 1999'da dağıldıktan sonra Nakamura, 2003 yılında oyunculuğa geçmeden önce sahne performanslarına ara verdi. 2007 yılında Nakamura Yuri, Patchgiri! Love & Peace filminde Kyong Ja'nın başrolünü oynamak üzere seçildi. Bu rol ona geniş çaplı tanınma sağladı ve Zenkoku Eiren Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ve 3. Osaka Sinema Festivali'nde En İyi Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. Cenaze törenine aile üyeleri, Alpha Ajansı oyuncuları ve şirket çalışanları katıldı. Yönetim, izleyicilere, meslektaşlarına ve Nakamura Yuri'yi destekleyen herkese teşekkür ederek, medyadan ailesine saygı göstermesini rica etti.