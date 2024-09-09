2024-09-09 20:21:49 Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi
Türkiye Narin'e ağlarken vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor. Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" dedi. Cani amcanın yapmacıktan arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, renk vermemek için sulama kanalının içine bile girdiğini söyledi. Bahtiyar'ın Narin'i dereye attıktan sonraki süreçte yaptıkları da 'pes' dedirtti. Peki, cinayete kurban giden Narin'in üzerinde en son hangi kıyafetler vardı? İşte Narin'in cesedinin taşındığı o kırmızı araç...