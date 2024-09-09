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Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

2024-09-09 20:21:49
Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Türkiye Narin'e ağlarken vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor. Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" dedi. Cani amcanın yapmacıktan arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, renk vermemek için sulama kanalının içine bile girdiğini söyledi. Bahtiyar'ın Narin'i dereye attıktan sonraki süreçte yaptıkları da 'pes' dedirtti. Peki, cinayete kurban giden Narin'in üzerinde en son hangi kıyafetler vardı? İşte Narin'in cesedinin taşındığı o kırmızı araç...

1
#1
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı.

#2
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

"BUNU YOK EDECEKSİN SANA 200 BİN LİRA VERİRİM" İfadesinde Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'Göl' diye tabir ettiğimiz, Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi. Salim Güran'ın yeğeni Narin'i neden öldürdüğünü bilmediğini belirten Nevzat B., "Sosyal medyada babası Arif Güran'a 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki, asla unutamayacaksın' demiş. Köyde bu şekilde konuşuluyordu" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, şunları söyledi: "21 Ağustos'ta saat 6 buçuk sıralarında, Bağlar ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde yeni bir ev yaptırıyordum, bu evin elektrik tesisatı için gitmiştim. Sonra evimin olduğu Tavşantepe Mahallesi'ne geldim, evimde yemek yedim ve namaz kıldım. Ben saatini tam olarak hatırlamıyorum fakat öğlen saatlerini geçmişti, evimizin şebeke sularının kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı Salim Güran'ı aradım, 'içme suyumuz akmıyor' dedim. Yaklaşık olarak bir dakika kadar konuşmuşuzdur. Konuşma esnasında Salim Güran bana 'Ben arıza için yetkilileri ararım' dedi. Daha sonra aramızda bir konuşma olmadı. Benim evim ve Muhtar Salim Güran'ın evi yaklaşık 80-100 metre mesafe vardır. Ben evden kendi aracım olan 23 AN 630 plaka sayılı aracım ile çıktım, sonra arkamdan Renault marka beyaz renkli ve 47 plaka ile başlayan bir araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Mezarlıktan, Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda, Salim Güran bana korna ve selektör yaptı, ben de bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek benim aracıma doğru geldi, ben de araçtan indim ve Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle 47 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette ve hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm"

#4
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

"ÇOCUĞUN ÜZERİNDE SİYAH TİŞÖRT VE ŞORT VARDI" "İnsan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim, bu esnada Salim Güran bana hitaben 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Bu esnada etrafımızda kimse yoktu. Bana 'Aracında torba var mı?' dedi.

#5
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk, bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı.

#6
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Üzerinde asılı bir küçük çanta vardı, çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı.

#7
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

İŞTE NARİN'İN CESEDİNİN ÇUVALLA TAŞINDIĞI O ARAÇ Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan benim aracım olan 23 AN 630 plakalı kırmızı renkli şahin model aracımın arka koltuğun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum ve aracıma bindim, aracımın yönü mezarlık tarafıydı.

#8
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

"DEREYİ İŞARET ETTİ ORAYA GÖTÜR DEDİ" Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'Göl' diye tabir ettiğimiz, Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ayrılırken Salim Güran'ın ne yaptığına bakmadım. Direkt olarak mezarlığın yanından giderek, villalar mevkisine doğru gittim.

#9
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Yolda giderken ben pişmanlık duydum, ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Derenin yanındaki stabilize yolan aşağı doğru inerek uygun bir yer baktım, aracımı derenin kenarında durdurdum. Çuvalı aracımdan alarak elime almıştım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum, çünkü çok telaşlıydım.

#10
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

"ÇANTANIN İPİNİ SÖKEREK ÇUVALI BAĞLADIM" Narin Güran'ın 8 Eylül'de bulunduğu yere inerek çevrede ip aradım. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi ve çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı.

#11
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur, diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Büyüklüğü 15-20 kilogram civarındaydı.

#12
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim"

#13
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

"SALİM GÜRAN, YAPMACIKTAN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI, KANALIN İÇİNE GİRDİĞİNİ GÖRDÜM" Salim Güran'ın jandarma ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına da katıldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar, "Saat 19.00 sıralarıydı, köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güran'ı arıyorlarmış, bana söylediler. Ben de yukarıda anlattığım olay ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Evin içine girdiğimde namaz kılıp yemek yemeden Narin Güran'ı arama faaliyetine katıldım. Jandarmalar köye 21.00-22.00 sıralarında geldi. Köyde arama faaliyeti yaptık. O gün Narin Güran'ı aramaya 22.30'a kadar devam ettim, eve gelip 1 saat sonra uyudum. 22 Ağustos'ta sabah 05.00 sıralarında uyandım, eşim bana gece 03.00'e kadar arama faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Sabah 07.00-08.00 sıralarında Muhtar Salim Güran jandarma ekipleri ile hiçbir şey olmamış gibi arama çalışması yapıyordu. Hatta kanalın çevresinde arama yaptığımız esnada Salim Güran'ın kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm. Salim Güran jandarma ile birlikte her gün yapmacıktan göstermelik olarak arama yapıyordu. Daha sonra jandarma ekiplerine teslim olmak aklıma gelmedi, çünkü ben öldürmedim. Ama jandarmanın beni yakalayacağını biliyordum. Korktuğum için itiraf edemedim. Beni ifadeye çağırdıklarında, Muhtar Salim Güran'ın bırakılacağı söylentisi vardı" dedi.

#14
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

'KENDİ ÖLDÜRMEMİŞ OLSAYDI, BANA 'ORTADAN KALDIR' DEMEZDİ' İfadesinde Narin'i, amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü düşündüğünü belirten Nevzat Bahtiyar sözlerini şöyle sürdürdü:

#15
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Evimde otururken kapı çaldı, jandarma personeli geldi. Narin Güran ve Salim Güran hakkında bilgime başvurdular.

#16
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Er ya da geç bu olayın ortaya çıkacağını biliyordum. Narin'in cesedi dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Jandarma da evime gelince ben de itiraf ettim.

#17
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Salim Güran güçlüdür, adamları var. Onunla sorun yaşarsam beni suçlu görürler. Salim Güran kendi öldürmemiş olsaydı, bu cesedi bana getirip 'Ortadan kaldır' demezdi.

#18
Foto - Sır perdesi aralanıyor! Her şeyi itiraf etti! Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi

Neden öldürmüş olabileceğini bilmiyorum. Sosyal medyada babası Arif Güran'a 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki, asla unutamayacaksın' demiş. Köyde bu şekilde konuşuluyordu. Çarıklı'da da böyle konuşuluyordu. Yaptığım işten pişmanım.

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