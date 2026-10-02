Sır gibi saklanıyordu: Türkiye'nin yerli S-400'ü ortaya çıktı
Konuşlandırıldığı noktalar sır gibi saklanan ve Türkiye'nin yerli S-400'ü olarak gösterilen hava savunma sistemi SİPER ilk kez görüntülendi.
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Konuşlandırıldığı noktalar sır gibi saklanan ve Türkiye'nin yerli S-400'ü olarak gösterilen hava savunma sistemi SİPER ilk kez görüntülendi.
Sistemin konuşlandırıldığı bölgeler güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor. Türkiye’nin hava savunma kabiliyetinin önemli unsurlarından SİPER Hava Savunma Sistemi, operasyonel görev sırasında ilk kez görüntülendi.
NTV ekibi, Millî Savunma Bakanlığının özel izniyle SİPER’in görev yaptığı bölgelerden birinde sistemi görüntüledi.
SİPER’in Türkiye’nin hangi bölgelerinde konuşlandırıldığına ilişkin bilgiler, güvenlik gerekçesiyle gizli bilgi kapsamında tutuluyor.
Görev yaptığı bölgelerde hava sahasını sürekli gözetleyen sistem, olası hava tehditlerine karşı hava savunma görevi yürütüyor.
İlk kez görev başında görüntülenmesiyle birlikte SİPER’in aktif konuşlandırmasına ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Türkiye’nin katmanlı hava savunma yapısının uzun menzilli unsurlarından biri olan SİPER, konuşlandırıldığı bölgelerde gökyüzünü kesintisiz olarak takip ediyor.
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