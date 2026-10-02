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Sır gibi saklanıyordu: Türkiye'nin yerli S-400'ü ortaya çıktı

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Sır gibi saklanıyordu: Türkiye'nin yerli S-400'ü ortaya çıktı

Konuşlandırıldığı noktalar sır gibi saklanan ve Türkiye'nin yerli S-400'ü olarak gösterilen hava savunma sistemi SİPER ilk kez görüntülendi.

#1
Foto - Sır gibi saklanıyordu: Türkiye'nin yerli S-400'ü ortaya çıktı

Sistemin konuşlandırıldığı bölgeler güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor. Türkiye’nin hava savunma kabiliyetinin önemli unsurlarından SİPER Hava Savunma Sistemi, operasyonel görev sırasında ilk kez görüntülendi.

#2
Foto - Sır gibi saklanıyordu: Türkiye'nin yerli S-400'ü ortaya çıktı

NTV ekibi, Millî Savunma Bakanlığının özel izniyle SİPER’in görev yaptığı bölgelerden birinde sistemi görüntüledi.

#3
Foto - Sır gibi saklanıyordu: Türkiye'nin yerli S-400'ü ortaya çıktı

SİPER’in Türkiye’nin hangi bölgelerinde konuşlandırıldığına ilişkin bilgiler, güvenlik gerekçesiyle gizli bilgi kapsamında tutuluyor.

#4
Foto - Sır gibi saklanıyordu: Türkiye'nin yerli S-400'ü ortaya çıktı

Görev yaptığı bölgelerde hava sahasını sürekli gözetleyen sistem, olası hava tehditlerine karşı hava savunma görevi yürütüyor.

#5
Foto - Sır gibi saklanıyordu: Türkiye'nin yerli S-400'ü ortaya çıktı

İlk kez görev başında görüntülenmesiyle birlikte SİPER’in aktif konuşlandırmasına ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Türkiye’nin katmanlı hava savunma yapısının uzun menzilli unsurlarından biri olan SİPER, konuşlandırıldığı bölgelerde gökyüzünü kesintisiz olarak takip ediyor.

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