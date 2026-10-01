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Soma'dan yürekleri yakan haber! Vefat sayısı yükseldi

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Soma'dan yürekleri yakan haber! Vefat sayısı yükseldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte vefat edenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. 3 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - Soma'dan yürekleri yakan haber! Vefat sayısı yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

#2
Foto - Soma'dan yürekleri yakan haber! Vefat sayısı yükseldi

Edinilen bilgilere göre, göçük altında olduğu değerlendirilen Halit Ersay, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Göçükte mahsur kalan işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen ise sağ olarak kurtarıldı. İki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#3
Foto - Soma'dan yürekleri yakan haber! Vefat sayısı yükseldi

İşçileri arama kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek can kaybının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Gürlek şunları söyledi: "Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde bugün saat 13.15 sıralarında göçük meydana gelmiştir. Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.

#4
Foto - Soma'dan yürekleri yakan haber! Vefat sayısı yükseldi

VEFAT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ - İşçileri arama kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek can kaybının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Gürlek şunları söyledi: "Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde bugün saat 13.15 sıralarında göçük meydana gelmiştir. Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.

#5
Foto - Soma'dan yürekleri yakan haber! Vefat sayısı yükseldi

Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Göçük altında bulunan işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

#6
Foto - Soma'dan yürekleri yakan haber! Vefat sayısı yükseldi

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden işçi kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz göçük altında kalan işçilerimizin bir an evvel sağ salim kurtarılmasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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