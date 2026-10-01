Konstantinos Kombos: Türkiye müdahale etti, tarihi projemiz engellendi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kombos, "Tarihi projemiz Türkiye tarafından engellendi" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kombos, "Tarihi projemiz Türkiye tarafından engellendi" dedi.
Kombos, New York'taki BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Fox News Digital'e verdiği röportajda, Ankara'nın özellikle Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili olarak Güney Kıbrıs'a karşı hem tehditlerde bulunduğunu hem de eyleme geçtiğini iddia etti.
Dışişleri Bakanı Kombos, "Yunanistan ile Kıbrıs ve ardından Kıbrıs ile İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasına yönelik ana proje, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırmasıyla ilgili olarak yaptığı yasadışı iddialar nedeniyle engellenmiştir" açıklamasını yaptı.
Pentapostagma'da yer alan habere göre, söz konusu proje Kıbrıs'ı ilgilendiren en önemli enerji projelerinden biri olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda, Girit'i Kıbrıs'a bağlayacak denizaltı kablosunun güzergahı yeni bir çatışma alanına dönüşüyor.
28 ve 29 Eylül 2026 tarihlerinde, iki günlük bir süre içinde, GSI projesinin yeniden çizilmesi olasılığına ilişkin haberler, hükümet tarafından yalanlanmaya, Yunan basınının bir bölümünden sert eleştirilere ve Türk medyasında memnuniyete yol açtı.
Söz konusu proje, Ankara'nın Türk-Libya mutabakat zaptına dayanarak deniz alanında yer alan Kasos'tan başlayan güzergah bölümünü de kapsıyor. Pentapostagma, Türkiye'nin gündemde yer alan bu projeyi engellemesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
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