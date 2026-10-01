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Konstantinos Kombos: Türkiye müdahale etti, tarihi projemiz engellendi

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Konstantinos Kombos: Türkiye müdahale etti, tarihi projemiz engellendi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kombos, "Tarihi projemiz Türkiye tarafından engellendi" dedi.

#1
Foto - Konstantinos Kombos: Türkiye müdahale etti, tarihi projemiz engellendi

Kombos, New York'taki BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Fox News Digital'e verdiği röportajda, Ankara'nın özellikle Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili olarak Güney Kıbrıs'a karşı hem tehditlerde bulunduğunu hem de eyleme geçtiğini iddia etti.

#2
Foto - Konstantinos Kombos: Türkiye müdahale etti, tarihi projemiz engellendi

Dışişleri Bakanı Kombos, "Yunanistan ile Kıbrıs ve ardından Kıbrıs ile İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasına yönelik ana proje, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırmasıyla ilgili olarak yaptığı yasadışı iddialar nedeniyle engellenmiştir" açıklamasını yaptı.

#3
Foto - Konstantinos Kombos: Türkiye müdahale etti, tarihi projemiz engellendi

Pentapostagma'da yer alan habere göre, söz konusu proje Kıbrıs'ı ilgilendiren en önemli enerji projelerinden biri olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda, Girit'i Kıbrıs'a bağlayacak denizaltı kablosunun güzergahı yeni bir çatışma alanına dönüşüyor.

#4
Foto - Konstantinos Kombos: Türkiye müdahale etti, tarihi projemiz engellendi

28 ve 29 Eylül 2026 tarihlerinde, iki günlük bir süre içinde, GSI projesinin yeniden çizilmesi olasılığına ilişkin haberler, hükümet tarafından yalanlanmaya, Yunan basınının bir bölümünden sert eleştirilere ve Türk medyasında memnuniyete yol açtı.

#5
Foto - Konstantinos Kombos: Türkiye müdahale etti, tarihi projemiz engellendi

Söz konusu proje, Ankara'nın Türk-Libya mutabakat zaptına dayanarak deniz alanında yer alan Kasos'tan başlayan güzergah bölümünü de kapsıyor. Pentapostagma, Türkiye'nin gündemde yer alan bu projeyi engellemesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

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