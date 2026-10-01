Vestel'de deprem: Kötü haber geldi
Son dönemde zor günler geçiren Zorlu Holding'in beyaz eşya ve elektronik şirketi Vestel'e bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...
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Son dönemde zor günler geçiren Zorlu Holding'in beyaz eşya ve elektronik şirketi Vestel'e bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...
Tekreferans'ta yer alan habere göre, luslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Grubu’na ait Vestel Elektronik için çok kritik bir not indirimi yaptı.
Moody’s, Vestel’in uzun vadeli CFR (Kurumsal Aile Notu) notunu yüksek risk olan "Caa3"ten iflasın eşiğinde olan "Ca"ya revize etti. Temerrüt olasılığı notu ise "Caa3-PD" olarak korundu.
Ayrıca, Vestel tarafından ihraç edilen 2029 vadeli, 500 milyon ABD doları tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notu da "Caa3"ten batık kredileri içeren "C"ye revize edildi. Söz konusu derecelendirme notlarının görünümleri "Negatif" olarak teyit edildi.
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