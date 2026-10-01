Kapalı kapılar ardındaki toplantıda ortalık karıştı: Hakan Fidan haddini bildirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsrail'in Gazze konusundaki temsilcisi Michael Eisenberg arasında tartışma yaşandı. Bakan Fidan, İsrailli isme haddini bildirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsrail'in Gazze konusundaki temsilcisi Michael Eisenberg arasında tartışma yaşandı. Bakan Fidan, İsrailli isme haddini bildirdi.
Gazze Barış Kurulu’ndaki kritik toplantıda Dışişleri Bakanı Fidan ile İsrailli temsilci arasında sözlü bir tartışma yaşandı.
İsrail medyasından Reshet 13 kanalına göre Gazze Barış Kurulu’nun New York’ta bir hafta önce yapılan kapalı oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsrail’in Temsilcisi Michael Eisenberg arasında tartışma çıktı.
Buna göre toplantıda söz alan Dışişleri Bakanı Fidan, aralarında ABD’li Özel Temsilciler Kushner ve Witkoff’un da yer aldığı tüm temsilcilerin önünde İsrail’in Gazze’de soykırım gerçekleştirdiğini bir kez daha vurguladı.
İsrail medyasına göre Netanyahu’ya yakınlığı ile bilinen Eisenberg buna itiraz etti ve Dışişleri Bakanı Fidan ile aralarında sözlü tartışma başladı; Kushner tartışmayı durdurmak üzere müdahalede bulundu. KAYNAK: X/BEDRETTİN BÖLÜKBAŞI
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23