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Aktüel
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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı

2024-07-21 08:20:42
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı

Sinop-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Sinop'ta iki otomobil çarpıştı

Kaza, Sinop - Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki 55 ACN 898 plakalı otomobil, Ayancık ilçesinden Sinop istikametine seyir halindeyken, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya çıkan O.A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.

#2
Foto - Sinop'ta iki otomobil çarpıştı

Kazada, 55 ACN 898 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K. ile 06 DNP 863 plakalı otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Sinop'ta iki otomobil çarpıştı

Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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