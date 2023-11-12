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Türkiye
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Sinop’ta feci motosiklet kazası!

2023-11-12 07:29:55
Sinop’ta feci motosiklet kazası!

Sinop’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Foto - Sinop’ta feci motosiklet kazası!

Kaza, dün gece 22.30 sıralarında Sinop Akliman Yolu üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Sinop’ta feci motosiklet kazası!

Edinilen bilgiye göre, Bartu Ö’nün kullandığı 57 ABR 142 plakalı otomobil, Emre S’nin kullandığı 57 ABR 978 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

#3
Foto - Sinop’ta feci motosiklet kazası!

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, otomobil sürücüsü güçlükle durabildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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