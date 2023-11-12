2023-11-12 07:29:55 Sinop’ta feci motosiklet kazası!
Sinop’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sinop’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece 22.30 sıralarında Sinop Akliman Yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bartu Ö’nün kullandığı 57 ABR 142 plakalı otomobil, Emre S’nin kullandığı 57 ABR 978 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, otomobil sürücüsü güçlükle durabildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23