Sınıfının en iyisi! Bütün dünya şaşkın! TSK bombayı patlattı

Kurt, 2018'de SSB ile imzaladıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı için geliştirdikleri 6x6 PARS Özel Operasyonlar Araçlarının diğer bir örnek olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Bu araçların kendi sınıfında mayın koruma, balistik, EYP koruması ve görev anlamında dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu araçlarımız kullanımda ve başarılı bir şekilde görev yapmaktadır. Mayıs 2019'da Başkanlığımız ile imzaladığımız Özel Maksatlı Taktik Tekerli Araçlar ki 6x6 ve 8x8 konfigürasyonundadır, Kara Kuvvetlerimize ve düşük bir miktar da olsa Jandarmamıza teslimatları yapılacaktır. Bu araçlarımızın geliştirilmesi halen devam etmekte olup, önümüzdeki yıl teslim edilmesi hedeflenmektedir. Bugüne kadar yapılmış araçlar içinde en yüksek yerlilik oranına sahip araçlar da olacaklar."