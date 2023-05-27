2023-05-27 21:49:41 Sınıfının en iyisi! Bütün dünya şaşkın! TSK bombayı patlattı
Dünyada sınıfının en iyisi olarak nitelendirilen "Zırhlı Amfibi Hücum Araçları"ndan (ZAHA) 27'si Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. ZAHA Araçları Teslim ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) Modernizasyon Projesi İmza Programı, FNSS Savunma Sistemleri AŞ'nin Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, zırhlı araçlar konusunda Türkiye'de çok etkin firmaların olduğunu ve bunların çok etkin ürünler ortaya koyduklarını söyledi.