2021-11-23 04:12:48 Sindirim sorunu çekenlere doğal çözüm
Sindirim sorunu çekenler için doğal müshil etkisi oluşturan meyveler...
Sindirim sorunu çekenler için doğal müshil etkisi oluşturan meyveler...
Kabızlık sık görülen bir sorundur ve nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini etkilediği tahmin edilmektedir. Düşük lifli bir diyet, yaşlanma ve fiziksel hareketsizlik kabızlığa neden olan en etkili faktörlerdir. Kabızlık için çareler çoktur ve genellikle müshiller, dışkı yumuşatıcılar ve lif takviyeleri kullanılır.
Etkili bağırsak hareketi sağlamak için yeterince su içmek ve yeterli miktarda diyet lifi yemek önemlidir. Tembel bağırsak sendromu genellikle diyette çözünür ve çözünmez lif eksikliği ile ilişkilidir. Lif suyu tutar ve dışkının yumuşadığı ve vücuttan kolayca atıldığı kolona aktarır.
Müshil maddeler, dışkıyı yumuşatan veya bağırsak hareketlerini uyaran maddelerdir. Ayrıca bağırsak geçişini ve sindirim sisteminin hareketini hızlandırarak atıkların tahliyesini hızlandırabilirler. Genellikle kabızlığı tedavi etmek için kullanılırlar. Peki neden birincil kaynağa, yani besinlere gitmiyorsunuz? İhtiyacınız olan şey daha fazla meyve.
İşte doğal müshil etkisi olan en iyi meyveler: Elmalar mükemmel bir lif kaynağıdır. Küçücük bir parça size yaklaşık 4 gram lif verir. Lif, sindirilmeden bağırsaklardan geçerek dışkı oluşumuna yardımcı olur ve düzenli bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Eelmalar ayrıca müshil etkisi ile bilinen pektin adı verilen belirli bir çözünür lif türü içerir. Bu bir numaralı seçenektir.
Kuru erik ve kuru kayısı genellikle doğal bir müshil olarak ve iyi bir nedenle kullanılır. 4 kuru erik, 2 gram lif ve günlük A vitamini ve potasyum ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 7'sini içerir. Kayısılar da benzer içeriğe sahiptir Bağırsak hareketlerini uyarır, bağırsaklara su çekerek kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ve meyve suyu seçeneğini de unutmayın.
Armut, kabızlığı çeşitli şekillerde gidermeye yardımcı olabilir. İlk olarak, parça başına yaklaşık 6 gram lif içerir. Armut ayrıca, bağırsaklara su getiren ve bağırsak hareketini uyaran sorbitolde bakımından zengindir. Ve dahası sadece sınırlı miktarlarda emilebilen bir şeker türü olan fruktoz içerirler. Kabızlık tedavisi için harikadır.
Kivi özellikle lif açısından zengindir ve düzenli olarak tuvalete gitmenize yardımcı olacak harika bir besindir. Orta boy bir kivi 2 gram lif içerir. Sindirim sistemi ve bağırsak hareketlerinde hareketi uyaran bir meyvedir. Güne başlamanın harika bir yolu, kendinize bir kase kivili yoğurt yapmaktır.
Bu bir süper besindir ve çok popüler olması şaşırtıcı değildir. Kabızlıkla savaşmanıza yardımcı olabilecek besinlerle doludurlar. İçeriğindeki yüksek life ek olarak, avokadodaki yağlar ayrıca tokluğu artırarak daha az yemenize ve kilo vermenize yardımcı olur.
Kalıcı kabızlık için bazı meyveler ters etki yapabilir ve durumu daha da kötüleştirebilir. Bunlar fazla miktarda nişasta içerenlerdir. Muz Meyvelerdeki nişasta kabızlığın artmasına neden olabilir. Olgunlaşmış muzlar ters etki yapmaz, ancak yeşil kabuklu bir muz seçerseniz kabızlık güçlenir.
Kızılcıklar, kabızlık için yasaklanmış gıdalar arasında liderlerden biridir.
Sadece taze olarak değil, aynı zamanda reçel gibi türevleri de kabızlık anında tüketilmemelidir.
Hurma Yüksek nişasta içeriği nedeniyle kabızlık durumunda tüketilmemelidir. Trabzon hurması Meyvenin büzücü etkisi olduğu için kabızlık için önerilmez.
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