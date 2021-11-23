Sindirim sorunu çekenlere doğal çözüm

Kuru erik ve kuru kayısı genellikle doğal bir müshil olarak ve iyi bir nedenle kullanılır. 4 kuru erik, 2 gram lif ve günlük A vitamini ve potasyum ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 7'sini içerir. Kayısılar da benzer içeriğe sahiptir Bağırsak hareketlerini uyarır, bağırsaklara su çekerek kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ve meyve suyu seçeneğini de unutmayın.