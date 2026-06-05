CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı
İstanbul Beykoz'da yaşanan son İETT otobüsü yangını, CHP yönetimindeki büyükşehir belediyeciliğinin toplu taşıma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul Beykoz'da yaşanan son İETT otobüsü yangını, CHP yönetimindeki büyükşehir belediyeciliğinin toplu taşıma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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