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CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı Altın haftalık kayıp yolunda! En büyük özellik aktif olma yolunda! Tesla'dan Türkiye hamlesi Adalet Bakanlığı personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz! Sert avokadoyu mikrodalgaya atanlar dikkat Otobüs ve tramvaylarda yeni dönem! Gaziantep’te yolcular maç ve dizi izleyebilecek Bu yüzdeye dikkat! Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Bilim insanları son noktayı koydu Yok böyle bir fiyasko: Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmişti: Sadece 1 maça çıkıp ayrıldı Kur'an-ı Kerim'i anlamak artık daha kolay: Yeni nesil Arapça eğitim modeli geliştirildi...
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CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı

İstanbul Beykoz'da yaşanan son İETT otobüsü yangını, CHP yönetimindeki büyükşehir belediyeciliğinin toplu taşıma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı

Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.

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Foto - CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı

Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti.

#3
Foto - CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı

Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Foto - CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

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Foto - CHP’nin vatandaşlara layık gördüğü hizmete bakın! İETT otobüsünden geriye demirleri kaldı

Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Yorumlar

HASAN

Vatandaş ibb den gayet memnun eko dışarda olsa çalamadıklarını çalsın diye gene seçilir

YAZIKLAR OLSUN, BAKIMSIZLIK, İŞ BİLMEZLİK

Bu İstanbul aslında hak ediyoruz, ben seçmesemde çoğunluk yüzyılın yolsulsuzluğu yapılsın diye ekremyan ekoyan rumoğlunu seçti. Ne yapalım yani biz mi utanacağız tabi ki hayır, oy verenler utansın. La galiba illallah.... illaki keserde döner sapta döner ve döndüde... Allah yardımcımız olsun...
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