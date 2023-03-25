Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

Uzun süreli açlıkta midenin küçülmeye başladığına dikkat çeken Özdil, “Yeme içmemizi uygun bir şekilde ayarlamazsak, oruç sırasında mide şikayetlerimiz artar. Uzun süren açlık sonrasında yemek yenmeye başlandığında biraz aşırıya kaçabiliriz. Hızlı bir şekilde yemek yiyince sindirimin olması ve tokluk hissinin gelişmesi zaman alacaktır. Bu durum normalden fazla yemek yememize neden olur. Aynı zamanda uzun açlık sırasında vücudumuz metabolizmamızı yavaşlatacağı için oruç sırasında dikkat edilmezse kilo alımı sık görülebilir” şeklinde konuştu. İftarda hızlı yemek tüketmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Özdil, “Uzun açlık ile zamanla mide hacmi küçülmeye başladığından mideyi çok doldurduğumuzda yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi, geğirme, şişkinlik şikayetleri sık görülür. Bu yüzden iftarda yavaş ve biraz da zamana yararak beslenmek daha uygundur” açıklamasında bulundu.