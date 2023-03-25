Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

İftar ve sahurda dikkat edilmesi gerekenlerden de bahseden Özdil, “Özellikle iftarda porsiyonlarımızın küçük olması gerekir. Yemek arkasından hemen tatlı arkasına meyve yenmesi doğru değildir. Yemek sonrası tatlı ve meyve yenecekse aşırıya kaçılmaması ve biraz zaman geçmesi önerilir. Yemekle dolu mide üzerine meyve yendiği zaman mide şikayetlerini artıracaktır. Soğan, sarımsak, lahana turp gibi besinler mide şikayetlerini artıracağı için çok fazla önermeyiz. Sahurda yine aşırı yağlı ve şekerli gıdalar tüketilmemelidir. Bu tür beslenme ile su ihtiyacı da artacağı için gün içinde aşırı susama, halsizlik ve bitkinlik sık görülür. Sahurda yine salata ve meyve yenmesini önermeyiz. Pişmiş ve haşlanmış gıdaların tüketilmesi sindirimi kolaylığı için önemlidir. Yumurta, ekşi olmayan peynir gün içinde tok tutacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.