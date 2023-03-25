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Ramazan
7
Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

2023-03-25 10:55:21
Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

İftarda aşırı sıvı tüketimi, sindirim sistemi ve reflü sorunlarının yaşanmasına yol açıyor.

#1
Foto - Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

Medical Park Adana Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Burhan Özdil, Ramazan ayında uzun süren açlığın etkisiyle görülebilecek mide problemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

Mide rahatsızlıkları olan bireylerin Ramazan'da dikkat etmesi gereken durumlara değinen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Burhan Özdil, “Yemek ile birlikte su veya sıvının çok alınması sindirimi güçleştirir ve reflüyü artırır. Özellikle reflüsü olanlarda hem midenin küçülmesi hem de sahurda yemek yenilip yatılması sonucunda şikayetlerin bariz şekilde arttığı görülür” dedi.

#3
Foto - Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

Orucun sağlık için ispat edilmiş çok sayıda faydası olduğunu dile getiren Doç. Dr. Özdil, “Uzun süreli açlıkta vücudumuz hasarlı hücreleri enerji kaynağı olarak kullanır ve böylece bu hücrelerin zararlı hücrelere dönüşmesini ve hastalık yapmasını engeller” diye konuştu.

#4
Foto - Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

Uzun süreli açlıkta midenin küçülmeye başladığına dikkat çeken Özdil, “Yeme içmemizi uygun bir şekilde ayarlamazsak, oruç sırasında mide şikayetlerimiz artar. Uzun süren açlık sonrasında yemek yenmeye başlandığında biraz aşırıya kaçabiliriz. Hızlı bir şekilde yemek yiyince sindirimin olması ve tokluk hissinin gelişmesi zaman alacaktır. Bu durum normalden fazla yemek yememize neden olur. Aynı zamanda uzun açlık sırasında vücudumuz metabolizmamızı yavaşlatacağı için oruç sırasında dikkat edilmezse kilo alımı sık görülebilir” şeklinde konuştu. İftarda hızlı yemek tüketmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Özdil, “Uzun açlık ile zamanla mide hacmi küçülmeye başladığından mideyi çok doldurduğumuzda yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi, geğirme, şişkinlik şikayetleri sık görülür. Bu yüzden iftarda yavaş ve biraz da zamana yararak beslenmek daha uygundur” açıklamasında bulundu.

#5
Foto - Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

Oruçluyken gün içinde sıvı alımı olmadığı için iftarda aşırı susama hissi ile normalden fazla sıvı alımının olabileceğine değinen Özdil, “Yemeklerle sıvı veya su alımı sindirimi kolaylaştırır. Aksine yemeklerle birlikte su alımını çok önermiyoruz. Yemek ile birlikte su veya sıvının çok alınması sindirimi güçleştirir ve reflüyü artırır. Özellikle reflüsü olanlarda hem midenin küçülmesi hem de sahurda yemek yenilip yatılması ile şikayetlerin bariz şekilde arttığı görülür” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Sindirim sorunlarının sebebi bu! İftarda bu hatayı sakın yapmayın

İftar ve sahurda dikkat edilmesi gerekenlerden de bahseden Özdil, “Özellikle iftarda porsiyonlarımızın küçük olması gerekir. Yemek arkasından hemen tatlı arkasına meyve yenmesi doğru değildir. Yemek sonrası tatlı ve meyve yenecekse aşırıya kaçılmaması ve biraz zaman geçmesi önerilir. Yemekle dolu mide üzerine meyve yendiği zaman mide şikayetlerini artıracaktır. Soğan, sarımsak, lahana turp gibi besinler mide şikayetlerini artıracağı için çok fazla önermeyiz. Sahurda yine aşırı yağlı ve şekerli gıdalar tüketilmemelidir. Bu tür beslenme ile su ihtiyacı da artacağı için gün içinde aşırı susama, halsizlik ve bitkinlik sık görülür. Sahurda yine salata ve meyve yenmesini önermeyiz. Pişmiş ve haşlanmış gıdaların tüketilmesi sindirimi kolaylığı için önemlidir. Yumurta, ekşi olmayan peynir gün içinde tok tutacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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