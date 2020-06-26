Sınava girerken hangi dua okunur? YKS başarısı için okunabilecek dualar

Sınav başlayınca da şu dua okunur: "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere) ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum." 5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz. "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"