2020-06-26 16:45:45 Sınava girerken hangi dua okunur? YKS başarısı için okunabilecek dualar
Sınava girerken hangi dua okunur? YKS başarısı için okunabilecek dualar şimdiden araştırılıyor. üniversite hayali kuran öğrenci ve velileri 7 Haziran ve 28 Haziran’da gerçekleşecek olan YKS sınavını heyecanla bekliyor. YKS sınavında başarılı olmak için sınav duası, başarı duası gibi aramalar yoğunlaştı. Peki, YKS sınavına girecekler sınava girerken hangi duayı okuyabilir? Sınavda başarılı olmak için hangi dualar edilir?