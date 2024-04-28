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Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

Gündem
5
Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

2024-04-28 12:57:00
Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

Sinan Ateş cinayetinde, tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya’nın “görev tamam” pozu verdiğini ortaya koyan fotoğrafı ortaya çıktı.

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#1
Foto - Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya’nın, cinayetten yaklaşık 1.5 saat sonra “görev tamam” pozu verdiğini ortaya koyan fotoğrafı ortaya çıktı.

#2
Foto - Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

T24'den Asuman Aranca'nın haberine göre Balkaya’nın cep telefonu incelemesinden çıkan fotoğrafın, cinayet sonrası İstanbul’a kaçmaya çalışırken mola vererek durduğu bir tuvalette ayna karşısında çekildiği anlaşılıyor.

#3
Foto - Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

Balkaya’nın ayrıca 27-30 Aralık tarihleri arasında cinayeti organize eden Doğukan Çep ile 87 kez telefon irtibatı kurduğu görülüyor. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde saat 13.34 sıralarında Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş’i vuran tetikçi Özyağcı, kendisini olay yerine getiren motokurye Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde atıl durumda bulunan bir benzin istasyonu önünde bırakıldı. Özyağcı’yı buradan Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıkan Tolgahan Demirbaş alırken, kurye Balkaya ise motoruyla İstanbul’a doğru harekete geçti. Tetikçi Özyağcı, yaklaşık 1.5 ay boyunca kayıplara karışırken, kaçmaya çalışan Balkaya ise aynı günün akşam saatlerinde Kocaeli’de yakalandı.

#4
Foto - Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

Balkaya’nın üzerinden bir cep telefonu ile GPS cihazı çıktı. Elde edilen kanıta göre, Balkaya, cinayetten sonra mola verdiği bir noktada “görev tamam” pozu verdi.  Buna göre kurye Balkaya yol üstünde mola veriyor ve girdiği bir tuvalette ayna karşısında birkaç fotoğraf çekiyor. Balkaya’nın yoldayken de motorunu durdurarak fotoğraf çektiği anlaşılıyor. Kurye Balkaya'nın 'görev tamam' pozu verdiği fotoğrafı kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.

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