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O çılgın teklif ortaya çıktı! Gündeme oturacak teklifi yaptılar! Müthiş gelişme... Kapalı kapılar ardında ifade verdi! Bill Gates’ten Epstein itirafı geldi Açıkladılar: Her sabah aç karnına bir kaşık yutun: Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor Şimşeklerin görsel şöleni Kars semalarını süsledi Feci kazada can pazarı yaşandı! Şarampole yuvarlanan araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti! Dursun Özbek'ten kritik adım! Soğan üreticisinde hasat sevinci! Kilogram fiyatı 30 TL’yi gördü FBI, devlet görevlilerini uyardı! Çin istihbaratına karşı dikkatli olun CHP'li belediyede skandal ortaya çıktı: Rüşvet daireyi vermek istemeyince icrayla aldılar Kılıçdaroğlu kararını verdi! İşte Özgür Özel'in yerine gelecek isim
#1
Foto - Şimşeklerin görsel şöleni Kars semalarını süsledi

Kentte akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi ve bulutların yoğunlaşmasıyla birlikte gökyüzünde hareketlilik başladı. Yağmur öncesinde aralıklarla görülen şimşekler, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak neredeyse kesintisiz bir ışık gösterisine dönüştü.

#2
Foto - Şimşeklerin görsel şöleni Kars semalarını süsledi

Ufuk çizgisinden yükselen devasa ışık hüzmeleri, karanlığı saniyeler içinde aydınlatırken Kars'ın birçok noktasında gece manzarası gündüz görüntülerini aratmadı. Bulutlar arasındaki yoğun enerji boşalmaları nedeniyle şimşekler dakikalar boyunca peş peşe çakmayı sürdürdü.

#3
Foto - Şimşeklerin görsel şöleni Kars semalarını süsledi

Öte yandan sıcak ve nemli hava kütlelerinin soğuk hava ile karşılaşması sonucu oluşan güçlü konvektif bulutların bu tür yoğun yıldırım ve şimşek faaliyetlerine neden olabildiği ifade ediliyor.

#4
Foto - Şimşeklerin görsel şöleni Kars semalarını süsledi

Kars semalarında yaşanan ve geceyi adeta gündüze çeviren şimşek gösterisi, hem doğanın gücünü hem de gökyüzünün büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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