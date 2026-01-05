Simpsonların yeni tahmini gündem oldu! Bu kadarı da pes dedirtti!
Tüm dünyada geleceğe yöbelik tahminleriyle gündem olan Simpsonlar çizgi dizisinin yeni tahminleri olay oldu.
1989’dan beri yayımlanan The Simpsons, yıllar önce “şaka” olarak işlenen senaryoların bir bir gerçekleşmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.
Donald Trump'ın başkanlığı, Uzay turizmi, yapay zeka tartışmaları, iklim krizi, pandemi benzeri salgınlar ve ekonomik dalgalanmalar...
Pek çok olayı yıllar öncesinden işlemiş olması, tesadüf yorumlarını geride bıraktı.
Pek çok konuyu önceden işleyen yapım, şimdi de 2026 yılına dair iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Dizinin yıllar önce işlediği temalar, bugün dünya kamuoyunun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Sosyal medyada yayılan analizlere göre, 2026 yılı itibarıyla geleneksel para birimlerinin gücünü kaybedeceği ve tamamen dijital tabanlı bir finansal sisteme geçişin hızlanacağı öngörülüyor.
Hatta bazı bölümlerde doların değerini tamamen yitirdiği sahneler, küresel bir ekonomik sıfırlanma iddialarını güçlendiriyor.
YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Dizinin Bart to the Future bölümünde, sanal gerçeklik dünyası sadece eğitim aracı değil dünyanın bütününü şekillendiriyor. Bölümde Bart’ın teknolojiyle izolasyonuna düşmesi, bugün çocuklarda ve gençlerde artan dijital yorgunluk tartışmalarını birebir yansıtıyor.
Günümüzde ChatGpt, Gemini ve Grok gibi yapay zekaların sıkça kullanılması bu kehanetin gerçekleşebilme ihtimalini güçlendiriyor.
YENİ BİR SALGIN GÜNDEMDE! Marge in Chains adlı bölümde, Afrika’dan dünyaya yayılan yeni bir salgın paniğe neden oluyor.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU Bazı sosyal medya kullanıcıları çizgi dizinin geleceği bildiğine ve tahminlerine inanırken bazı kullanıcılar ise bu kadar da olamaz yorumunda bulundu. / kaynak: haber7
