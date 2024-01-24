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Spor
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Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

2024-01-24 00:38:05
Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm forma şanslarını iyi değerlendiren genç futbolcu, Fenerbahçe'ye de rekor bir bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e transfer oldu. Dünya devinde henüz işler yolunda gitmeye başlamamışken Real Madrid'in oyuncuyu kiralık olarak göndereceği yazıldı. İspanyollar, son yaptıkları haberlerle Arda Güler'in de yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok gelecek vaat eden isimlerinden birisi olan Arda Güler, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede adını duyurdu.

#2
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Sarı-lacivertli ekipte bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren Arda Güler, dünya devlerini peşine takmayı başardı.

#3
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan genç futbolcu, sezon başında transferin en çok konuşulan oyuncusu oldu.

#4
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Real Madrid ve Barcelona gibi iki dev kulübü transferde karşı karşıya getiren milli futbolcunun tercihi eflatun-beyazlılardan yana olmuştu.

#5
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Yeni takımına transfer olduktan sonra yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan Arda Güler, Real Madrid'de henüz düzenli forma giyen bir isim olamadı.

#6
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Şu ana kadar Real Madrid formasıyla sadece 67 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan maçta şok bir harekete imza atmıştı.

#7
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

CARLO ANCELOTTI'NİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ Real Madrid'in LaLiga'da oynadığı son mücadelede Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen Arda Güler, oyuna alınmamıştı.

#8
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Oyuna alınmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve ısınma yeleğini yere fırlatan Arda Güler, Ancelotti'nin de tepkisini çekti. İspanyol basınında da büyük ses getiren bu olayın ardından Real Madrid'in milli oyuncuyu kiralayacağı yazıldı.

#9
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Sport'ta yer alan habere göre; devre arası ya da sezon sonunda farklı bir takıma kiralanacağı belirtilen Arda Güler'in yeni adresine dair de flaş bir iddia ortaya çıktı.

#10
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Real Madrid teknik ekibi tarafından öfkesini kontrol etmesi gerektiği düşünülen Arda Güler'in, Real Sociedad'a kiralanacağı yazıldı.

#11
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Real Madrid'de bir döneme Takefuso Kubo ve Martin Odegaard için de aynı yöntemin uygulandığı belirtildi.

#12
Foto - Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Ancak bu olasılığın ara transfer için değil, sezon sonunda gerçekleşebileceği iddia edildi.

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