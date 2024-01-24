Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm forma şanslarını iyi değerlendiren genç futbolcu, Fenerbahçe'ye de rekor bir bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e transfer oldu. Dünya devinde henüz işler yolunda gitmeye başlamamışken Real Madrid'in oyuncuyu kiralık olarak göndereceği yazıldı. İspanyollar, son yaptıkları haberlerle Arda Güler'in de yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…