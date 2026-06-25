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Silvan'dan petrol fışkırabilir

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Silvan'dan petrol fışkırabilir

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol arama çalışmalarına başlıyor. Sondaj faaliyetlerine ilişkin detaylar belli oldu.

#1
Foto - Silvan'dan petrol fışkırabilir

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Yuva Mahallesi'nde AR/TPO/K/L46-D4 ruhsat numaralı alanda Duru-10 petrol arama kuyusunu açmayı planlıyor. Proje, Güneydoğu Anadolu X. Petrol Bölgesi sınırları içinde yer alıyor.

#2
Foto - Silvan'dan petrol fışkırabilir

MAPEG, 10 Nisan 2025 tarihli ve 7908 sayılı "Petrol Hakkına Müteallik Karar" ile söz konusu ruhsatın süresini 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında 11 Mayıs 2025'ten 11 Mayıs 2027'ye kadar uzattı. Karar gerekçesi olarak bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması gösterildi.

#3
Foto - Silvan'dan petrol fışkırabilir

Duru-10, bir tespit sondajı niteliği taşıyor; proje kapsamında üretim aşaması bulunmuyor. Faaliyet iş akışı; fiziki saha çalışmaları, sismik çalışmalar, kuyu programı hazırlama, kuyu yeri tespiti, sondaj ve kuyu tamamlama aşamalarından oluşuyor.

#4
Foto - Silvan'dan petrol fışkırabilir

Proje alanı, susuz tarla vasfında şahıs arazilerini kapsıyor. TPAO, çalışmalara başlamadan önce arazi sahiplerinden muvafakatname alacağını taahhüt etti. Muvafakatname alınmadan sondaja girilmeyeceği belirtildi; tüm kamulaştırma işlemlerinin Batman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüleceği açıklandı.

#5
Foto - Silvan'dan petrol fışkırabilir

Proje alanına en yakın yerleşim birimi güney yönünde 84,30 metre mesafedeki Akçayır Mahallesi, kuzeybatıda ise yaklaşık 1.600 metre uzaklıktaki Yuva Mahallesi. Faaliyet, 29 Temmuz 2022 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-II listesi Madde 45/ç kapsamında değerlendiriliyor.

#6
Foto - Silvan'dan petrol fışkırabilir

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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