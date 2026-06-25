Fiyatlar cep yakıyor, vatandaş soyuluyor! İSPARK ve özel otoparklar değnekçileri aratır oldu
İstanbul'da otopark çilesi giderek büyüyor. İSPARK kapasitesinin düşmesinin yanı sıra özel otoparklarda ücretlerin adeta uçuşa geçmesi sürücüleri köşeye sıkıştırıyor. Boş arazilere çöken mafyaların işlettiği otoparklarda saatlik ücret 250 TL, günlük ücret 750 TL, aylık abonelik ise 20 bin TL'ye karar yükseliyor. Çaresiz kalan vatandaşlar ise otopark ücretlerinde üst sınır talep ederek fırsatçılık yapanlara yaptırım uygulanmasını istiyor.