Fiyatlar cep yakıyor, vatandaş soyuluyor! İSPARK ve özel otoparklar değnekçileri aratır oldu

Astronomik fiyatlarla boğuşan İstanbullu sürücülerin otoparklardaki bir diğer büyük çilesi ise kredi kartı kabul edilmemesi. Kent genelindeki bazı özel otoparklarda ‘POS cihazı bozuk’ veya ‘Yalnızca nakit geçiyor’ bahanesiyle kartla ödeme reddediliyor. Saatlik ücretlerin bile yüzlerce lirayı bulduğu bu dönemde vatandaşlar yanlarında sürekli nakit para taşımaya zorlanırken, bu durum hem kayıt dışı ekonomiye ve vergi kaçağına zemin hazırlıyor hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Tüketici dernekleri, tüm otoparklarda kredi kartı ve IBAN ile ödeme kolaylığının yasal olarak zorunlu hâle getirilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirtiyor.