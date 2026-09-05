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Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

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Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Yıllar sonra Fenerbahçe başkanlığına geri dönen Aziz Yıldırım, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde, Ali Koç’tan sonra alışık olduğumuz transfer politikasını olumlu manada yerle bir etti.

#1
Foto - Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Geçen yıllarda yaptığı çok sayıda takviyeyle kadrosunu sürekli yenileyen ancak aradığı istikrar ve başarıya ulaşamayan sarı-lacivertli takım, bu sezon transferde daha farklı ve seçici bir politika benimsedi. Transfer dönemlerinde son yıllarda yalnızca yeni oyuncuların katılımıyla değil, kadrodaki büyük değişimlerle de gündeme gelen Fenerbahçe, bu sezon ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yaparak kadro istikrarını korumayı seçti.

#2
Foto - Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Fenerbahçe'de yapılan hamleler, teknik heyetin oyun planı ve kadronun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenirken, bu sezon transfer dönemi bir "yeniden yapılanma" fırsatından ziyade eksikleri tamamlama süreci olarak değerlendirildi. Uzun süredir aranan kadro istikrarı için transfer politikasında önemli bir değişime giden sarı-lacivertli yönetim, ihtiyaç dışı hamlelerden uzak durarak daha kontrollü bir transfer harekatını tercih etti.

#3
Foto - Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Kadronun ihtiyaç analizi yapılırken her bölgeye alternatif oluşturmak yerine, takımın oyun yapısına doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular tercih edildi. Fenerbahçe, benimsediği yeni politika kapsamında transfer oranını büyük ölçüde azalttı. Sarı-lacivertli takım, son 8 yıl baz alındığında yaz transfer döneminde sezon başına ortalama 12 transfer gerçekleştirirken, bu sezon transfer sayısını 5'te tuttu. Fenerbahçe, söz konusu dönemde 2018-2019'da 11, 2019-2020'de 13, 2020-2021'de 18, 2021-2022'de 9, 2022-2023 ve 2023-2024'te 13'er, 2024-2025'te 8 ve 2025-2026'da 9 transfere imza atmıştı.

#4
Foto - Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Sarı-lacivertli ekip, bu transfer dönemini ise 5 transferle kapattı. Fenerbahçe'de bu sezon kalabalık kadro yerine ihtiyaca göre şekillenen bir takım oluşturuldu. Sarı-lacivertliler transferde önceliği, geçtiğimiz sezon eksik görülen bölgelere takviye yapmaya verdi. Özellikle santrfor bölgesindeki eksiklik nedeniyle bu pozisyona yoğunlaşan Fenerbahçe yönetimi, kanat ve savunmaya da transfer gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı 5 transferden 3'ü bu sezon doğrudan ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'de görev alan yeni transferlerinden Nathan Ake tüm müsabakalarda oynarken, Mason Greenwood ve Vedat Muric ise skor katkısıyla beğeni topladı.

#5
Foto - Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Dünyaca ünlü Romelu Lukaku'yu santforda rekabete sokan Fenerbahçe, geleceğe yönelik transferi ise stoperde Kojo Oppong ile gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin son yıllardaki transfer politikası değerlendirildiğinde dikkati çeken en önemli noktalardan biri, oyuncu sayısındaki fazlalık oldu. Bu sezon Avusturya kampına 36 oyuncuyla giden sarı-lacivertliler, kalabalık kadrosunu düşürmek amacıyla ciddi çalışma gerçekleştirdi. Teknik heyetin oyun planı doğrultusunda belirlenen bölgeler için transfer çalışmaları yürütülürken, alternatif oluşturmak adına transfer yapma anlayışından mümkün olduğunca uzak duruldu.

#6
Foto - Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Bu da Fenerbahçe'nin son yıllardaki transfer dönemlerinden farklı bir görüntü ortaya koymasını sağladı. Bu sezon Mason Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muric, Romelu Lukaku ve Kojo Oppong'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif, Fred Rodrigues, Anderson Talisca, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Omar Fayed, Diego Carlos ve Anthony Musaba ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, transferlerinin de katkısıyla 18 yıl aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Devler Ligi'ne katılarak önemli bir geliri kasasına koyan sarı-lacivertliler, yeni sezonda sportif başarıyı ekonomik kazanımla da destekledi.

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