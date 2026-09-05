Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Sarı-lacivertli ekip, bu transfer dönemini ise 5 transferle kapattı. Fenerbahçe'de bu sezon kalabalık kadro yerine ihtiyaca göre şekillenen bir takım oluşturuldu. Sarı-lacivertliler transferde önceliği, geçtiğimiz sezon eksik görülen bölgelere takviye yapmaya verdi. Özellikle santrfor bölgesindeki eksiklik nedeniyle bu pozisyona yoğunlaşan Fenerbahçe yönetimi, kanat ve savunmaya da transfer gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı 5 transferden 3'ü bu sezon doğrudan ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'de görev alan yeni transferlerinden Nathan Ake tüm müsabakalarda oynarken, Mason Greenwood ve Vedat Muric ise skor katkısıyla beğeni topladı.