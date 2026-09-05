Ali Koç’un stratejisi çöpe atıldı! Aziz Yıldırım’dan yeni transfer taktiği

Bu da Fenerbahçe'nin son yıllardaki transfer dönemlerinden farklı bir görüntü ortaya koymasını sağladı. Bu sezon Mason Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muric, Romelu Lukaku ve Kojo Oppong'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif, Fred Rodrigues, Anderson Talisca, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Omar Fayed, Diego Carlos ve Anthony Musaba ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, transferlerinin de katkısıyla 18 yıl aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Devler Ligi'ne katılarak önemli bir geliri kasasına koyan sarı-lacivertliler, yeni sezonda sportif başarıyı ekonomik kazanımla da destekledi.