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Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

2024-09-13 09:42:23
Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! “Bezinde…”

Tekirdağ​'ın Malkara​ ilçesinde gece rahatsızlandığı söylenerek hastaneye kaldırılan Sıla bebeğin annesi olaydaki detayları itiraf etti.

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#1
Foto - Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

Annenin bebeğin bezinde kan görmesine ve cinsel istismarı anlamasına rağmen hastaneye giderek "Bebeğim uyanmıyor" dediği ve istismarı gizlemeye çalıştığı öğrenildi.

#2
Foto - Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

Olay tıbbi muayene yapan görevlinin genital morlukları görmesiyle çözüldü.

#3
Foto - Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

Annenin darptan sonra baygın haldeki bebeği "uyanamadığı gerekçesiyle hastaneye götürdüğü öğrenildi. Anne B.Y, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara​ Devlet Hastanesine götürdü. Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesyle hemen ihbarda bulundu.

#4
Foto - Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

Beyin kanamasından da şüphelenilen bebek​ Tekirdağ​ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

Tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Komşularına bebeğini bıraktığını ve dönüşte aldığında bezinde kan izlerini gördüğünü ancak konuyu sakladığı detayları "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek​ S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" şeklinde yer aldı.

#6
Foto - Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

Yetkililer bebeğin hastaneye getirildiği 8 Eylül günü başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.

#7
Foto - Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

Evin bulunduğu Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, ailenin problemli olduğunu anlattı ve detayları şöyle anlattı: “Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik. Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok.”

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Foto - Sıla’nın annesinin ifadesi ortaya çıktı… Kan donduran sözler! "Bezinde…"

SILA ÖLDÜ MÜ? / Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ​'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin öldüğü haberlerini yalanlayarak entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Yorumlar

Yusufdayı

İyiydi ama karşı çıkanların Allah belasını versin

Rcp

Boşanmış kadınlar toplum icn tehlikeli
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