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Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı COP31 üzerine geniş kapsamlı bir makale kaleme aldı.

#1
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

İşte o yazı;

#2
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) resmi açılışı Antalya'da gerçekleştirildi...

#3
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

12 gün sürecek olan COP31 aslında ülkemizin ne denli bir seviyede olduğunu ve daha da önemlisi, büyük bir iklim mücadelesi veren bir ülke olduğumuzu da daha da belirginleştirmiştir.

#4
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenen COP31, Antalya'da 12 gün sürecek.

#5
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Açılış programında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir önceki Taraflar Konferansı COP30'un Başkanı Andre Correa do Lago'dan başkanlığı devraldı.

#6
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Sayın Bakan Kurum'un yaptığı açıklamada, özellikle 95 ülke liderinin bizzat katılacağı ve 7 uluslararası kuruluşun bu zirveye katılacak olması ve buralarda alınacak kararlarla çok etkin bir rol model olan Türkiye'nin gücünü yine tüm dünyaya gösterecek olmamız çok ama çok önemlidir.

#7
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Mavi Bölge'de 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek ve yine Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı zirve kapsamında, COP31 alanındaki girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Güvenlik kontrollerinin yapıldığı noktalar ile toplantıların yapılacağı alanlarda da büyük hareketlilik yaşandığını ekranlardan izledik.

#8
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Ve yine Akdeniz'in incisi Antalya'da COP31 süresince Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri ise ücretsiz ziyaret edilebilecek.

#9
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Aynı zamanda güvenlik tedbirleri de üst düzeye çıkarıldı bölgede... 27 bin 957 personel teyakkuz haline geçti ve olası bir durumda ise 550 sağlık görevlisi de hazır bulunduruluyor.

#10
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Şimdi böylesi bir ortamda ülkemizin hâlâ istenilen seviyede olmadığını oturdukları yerden ahkam kesenlere de iletmek lazım. Bakınız bu yapılanların hepsi ülkemizin vizyonunun ne denli ilerlediğini anlamalı. Türkiye değiştikçe, uluslar alandaki itibarı da her defasında böylesi dev organizasyonlarla perçinlenmektedir.

#11
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

COP31'e, lider düzeyinde, Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek'ten 2, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali'den 3, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan'dan 2, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran'dan 2, Katar'dan 2, Kazakistan'dan 2, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela'dan 2, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu'dan katılım olacak.

#12
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Tam bu esnada COP'un ne ifade ettiğini ve neye nasıl etki ettiğini de açıklayalım...

#13
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

AA'nın verilerine göre; COP (Conference of the Parties/Taraflar Konferansı), 1992'de kabul edilen UNFCCC'nin en üst karar alma organı olarak kabul ediliyor. Sözleşmeye taraf olan tüm devletler COP'ta temsil ediliyor. Taraflar yıllık oturumlarında Sözleşmenin ve ilgili yasal araçların uygulanmasını gözden geçiriyor, küresel ilerlemeyi değerlendiriyor ve iklim değişikliğine etkili ve koordineli bir yanıtı teşvik etmek için gerekli kararları alıyor. COP'ta kararlar oy çokluğu ile değil tüm üye ülkelerin oy birliği ile alınıyor. COP'ta 196 ülke ve Avrupa Birliği temsil ediliyor.

#14
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

COP'un temel işlevlerinden biri, taraflarca sunulan ulusal bildirimleri ve sera gazı envanterlerini incelemek. Yıllar içinde COP oturumları, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması da dahil olmak üzere küresel iklim eyleminde önemli dönüm noktalarına yol açtı ve uluslararası iklim politikasının yönünü şekillendirdi. COP31'de Türkiye ev sahipliğini ve COP31 Başkanlığını üstlendi. Avustralya ise müzakerelerin başkanlığını yürütecek.

#15
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Taraflar arasındaki görüşmelerin iklim finansmanı, adil geçiş, uyum ve emisyon azaltımı başlıklarında yoğunlaşması bekleniyor. Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi doğrultusunda ihtiyaç duyulan iklim finansmanı, önceki COP zirvelerinde olduğu gibi COP31 müzakerelerinin de öncelikli başlıklarından biri olacak.

#16
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Türkiye, COP31 ev sahipliği görevini yalnızca müzakere takvimini yöneten teknik bir süreç olarak görmüyor.

#17
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Bugüne kadar COP süreçlerinde alınan kararların ve hedeflerin somut adımlara dönüşmesi için ortak çabaya önem veriyor. COP31'in küresel ölçekte kalıcı etkiler üretecek bir platform olarak güçlenmesine katkı sağlamak istiyor. Bu nedenle Türkiye'nin COP31 vizyonu, 'diyalog', 'uzlaşı' ve 'aksiyon' ilkeleriyle 'Uygulama COP'u olarak belirlendi.

#18
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

Velhasıl-ı kelam; Türkiye'nin COP31'de vereceği mesajlar ile tüm dünyanın gözünün yine ülkemiz üzerinde olacağını söylemek herhalde ucuz bir kahramanlık olmayacaktır. Ülkemizin artık giderek her alanda söz sahibi olması ve bazı ülkelere ise bu etkin mücadelesiyle örnek olması gelecek adına da çok önemli bir gösterge olacaktır. Malumunuz bir ülkeyi ilerletmenin en önemli yolları her platformda kendinizden söz ettirerek ve güçlü bir kalkınma vizyonuyla hareket etmekten geçer...

#19
Foto - Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

COP31'in ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum... Selam ve dua ile...

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