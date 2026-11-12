Selma Savcı yazdı: Akdeniz’den Dünyaya İklim Köprüsü: COP31

AA'nın verilerine göre; COP (Conference of the Parties/Taraflar Konferansı), 1992'de kabul edilen UNFCCC'nin en üst karar alma organı olarak kabul ediliyor. Sözleşmeye taraf olan tüm devletler COP'ta temsil ediliyor. Taraflar yıllık oturumlarında Sözleşmenin ve ilgili yasal araçların uygulanmasını gözden geçiriyor, küresel ilerlemeyi değerlendiriyor ve iklim değişikliğine etkili ve koordineli bir yanıtı teşvik etmek için gerekli kararları alıyor. COP'ta kararlar oy çokluğu ile değil tüm üye ülkelerin oy birliği ile alınıyor. COP'ta 196 ülke ve Avrupa Birliği temsil ediliyor.