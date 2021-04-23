Siirt'te yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

Organizasyonun Siirt Uluslararası Öğrenci Derneği öncülüğünde gerçekleştiğini dile getiren Özekinci, şunları ifade etti: "Siirt Üniversitesinde eğitim için ilimizde bulunan 30 öğrenci evini ziyaret ettik. Çoğu Mali, Suriye ve diğer ülke vatandaşı öğrencilerimizin hatırlarını sorduk. Bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermek için gıda verdik. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımlarını sürdürüyoruz. Bu öğrencilerin de ülkemizde kendilerini yalnız hissetmediklerini sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'yi ikinci vatan olarak görürler."