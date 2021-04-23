  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Siirt'te yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

2021-04-23 16:34:45
Siirt'te yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

Siirt Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımında bulunuldu.

#1
Foto - Ekipler, Yeni ve Bahçelievler mahallelerindeki öğrenci evlerinde kalan yabancı uyruklu öğrencileri ziyaret etti, onlara destek çıktı.

Ekipler, Yeni ve Bahçelievler mahallelerindeki öğrenci evlerinde kalan yabancı uyruklu öğrencileri ziyaret etti, onlara destek çıktı.

#2
Foto - Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, dünyanın çeşitli ülkelerinden Siirt Üniversitesinde okuyan, ancak salgın nedeniyle ülkelerine gidemeyen 30 öğrencinin evine gıda bırakıldığını belirtti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, dünyanın çeşitli ülkelerinden Siirt Üniversitesinde okuyan, ancak salgın nedeniyle ülkelerine gidemeyen 30 öğrencinin evine gıda bırakıldığını belirtti.

#3
Foto - Organizasyonun Siirt Uluslararası Öğrenci Derneği öncülüğünde gerçekleştiğini dile getiren Özekinci, şunları ifade etti:

Organizasyonun Siirt Uluslararası Öğrenci Derneği öncülüğünde gerçekleştiğini dile getiren Özekinci, şunları ifade etti: "Siirt Üniversitesinde eğitim için ilimizde bulunan 30 öğrenci evini ziyaret ettik. Çoğu Mali, Suriye ve diğer ülke vatandaşı öğrencilerimizin hatırlarını sorduk. Bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermek için gıda verdik. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımlarını sürdürüyoruz. Bu öğrencilerin de ülkemizde kendilerini yalnız hissetmediklerini sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'yi ikinci vatan olarak görürler."

#4
Foto - Malili öğrenci İssa İbrahim ise kendilerini Türkiye'de güvende hissettiklerini belirtti.

Malili öğrenci İssa İbrahim ise kendilerini Türkiye'de güvende hissettiklerini belirtti.

Altına yatırım yapacakları canlı yayında uyardı: Alım pozisyonunu çalıştırmayın
Ekonomi

Altına yatırım yapacakları canlı yayında uyardı: Alım pozisyonunu çalıştırmayın

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle yatırımcılar, yukarı yönlü hareketin sürekli olup olmayacağını merak ediyor. Integral Yatırım Araştı..
F-35'lerin motor üreticisinden çok konuşulacak Türkiye çıkışı!
Gündem

F-35'lerin motor üreticisinden çok konuşulacak Türkiye çıkışı!

F-35'lerin motorunu üreten Pratt & Whitney, Türkiye'nin projeden çıkarılmasından dolayı, jetlerde kullanılan F135 motorunun maliyetinin arta..
PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!
Gündem

PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!

Katil PKK, üst düzey teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini itiraf etti.
Alinur Aktaş hastane odasından açıklama yaptı
Siyaset

Alinur Aktaş hastane odasından açıklama yaptı

Koronavirüs tedavisine hastanede devam edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir video paylaşarak son durumunu açıkladı...
La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı
Spor

La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk yarışı veren takımlardan Atletico Madrid ve Barcelona 31. haftayı galibiyetle kapattı...
Halk TV'de 'Y..vşak' sesleri yükseldi
Medya

Halk TV'de 'Y..vşak' sesleri yükseldi

Halk TV canlı yayına katılan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, kendisi gibi düşünmeyenlere ‘y..vşak” diyerek hakaret etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay