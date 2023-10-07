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Medya
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SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

2023-10-07 14:18:28
SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG hedeflerine karşı başlattığı operasyonda ABD savaş uçağı SİHA'mızı düşürdü. F-16'nın İncirlik üssünden kalktığı iddia edildi. Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, güvenlik yetkilisine merak edinlenleri sordu ve cevapları yazısında aktardı. Türkiye, düne Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin saldırısına uğrayan SİHA haberiyle başladı. Dışişleri Bakanlığı'nın ilk açıklamasına göre Tel Rıfat, Cizre ve Derik bölgeleri olmak üzere Suriye'nin kuzeyini hedef alan operasyon esnasında, üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedildi.

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Foto - SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

Peşi sıra, ABD, SİHA'yı bir F-16 ile düşürdüğünü açıkladı. Daha sonra kritik açıklamalar peş peşe geldi. ABD ile diplomatik krize neden olan skandal olay neden ve nasıl yaşandı?  Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, merak edilenleri güvenlik kaynaklarına yöneltti ve aldığı yanıtları köşe yazısına taşıdı: SİHA’yı vuran uçak nereden kalktı? İncirlik’ten kalktığı, Türkiye’ye ait bir SİHA’nın kendi topraklarından kalkan bir uçakla vurulduğu iddiası doğru mu? “Ortada ya cehalet ya da kasıt var” diyor güvenlik kaynakları. 15 Temmuz 2016’dan bu güne kadar ABD’nin İncirlik’te hiçbir faal uçağı yok, kullanmıyorlar. ABD’nin uçakları Musul’dan kalkıyor.

#2
Foto - SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

Irak’ta TSK’nın art arda üç operasyonu oldu ama Suriye sahasında önce TSK’ya ait olmayan SİHA’lar faaliyette bulundu. Bunun anlamı ne? Operasyon önce SİHA’lar ile başladı, daha sonra daha büyük olanına geçildi. Önce büyük operasyonla başlamanın başka ‘riskleri’ var. Suriye sahası askerlerin sık sık söylediği gibi ‘çok aktörlü, çok faktörlü’ bir saha. SİHA’ların öncelikli varlığı bir çeşit uyarı atışı.

#3
Foto - SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

SİHA'yı düşüren ABD 'Türkiye'ye dur' mesajı mı verdi? Bu yorumlardan biri olabilir ama SİHA’nın düşüşünde asıl teknik sebepler baskın. Yapılan açıklamalardaki ısrarlı “koordinasyon” vurgusunun nedeni bu. Çatışmasızlık hattında koordinasyonun artırılması gereği ortaya çıktı. Deyim yerindeyse şu anda kimse kimseye her zamankinden daha fazla kızıyor ya da tepkili değil. ABD yaptığı açıklama ile düşürme gerekçesini ortaya koydu. Türkiye de bir anlamda yine ‘ben operasyon yaparken senin ne işin var orada’ dedi."

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Foto - SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

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