2023-10-07 14:18:28 SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle
Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG hedeflerine karşı başlattığı operasyonda ABD savaş uçağı SİHA'mızı düşürdü. F-16'nın İncirlik üssünden kalktığı iddia edildi. Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, güvenlik yetkilisine merak edinlenleri sordu ve cevapları yazısında aktardı. Türkiye, düne Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin saldırısına uğrayan SİHA haberiyle başladı. Dışişleri Bakanlığı'nın ilk açıklamasına göre Tel Rıfat, Cizre ve Derik bölgeleri olmak üzere Suriye'nin kuzeyini hedef alan operasyon esnasında, üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedildi.