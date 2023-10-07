SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

SİHA'yı düşüren ABD 'Türkiye'ye dur' mesajı mı verdi? Bu yorumlardan biri olabilir ama SİHA’nın düşüşünde asıl teknik sebepler baskın. Yapılan açıklamalardaki ısrarlı “koordinasyon” vurgusunun nedeni bu. Çatışmasızlık hattında koordinasyonun artırılması gereği ortaya çıktı. Deyim yerindeyse şu anda kimse kimseye her zamankinden daha fazla kızıyor ya da tepkili değil. ABD yaptığı açıklama ile düşürme gerekçesini ortaya koydu. Türkiye de bir anlamda yine ‘ben operasyon yaparken senin ne işin var orada’ dedi."