SİHA’lara görünmezlik kalkanı! ASELSAN’ın elektronik harp podu dünyayı fethe çıktı! İşte düşman radarlarının yeni kâbusu
SİHA'lara görünmezlik kalkanı! ASELSAN'ın elektronik harp podu dünyayı fethe çıktı! İşte düşman radarlarının yeni kâbusu

ASELSAN, insansız hava araçları için geliştirdiği ANTIDOT 2-U/EA 200 elektronik harp podunun ilk yurt dışı teslimatını başarıyla gerçekleştirerek savunma sanayiinde yeni bir sayfa açtı. Kompakt yapısı ve düşük güç tüketimiyle taktik sınıf İHA'lara dahi kolayca entegre edilebilen sistem, düşman hava savunma radarlarını tespit edip tam otonom şekilde körelterek dost unsurlara güvenli koridor açıyor. Hem elektronik destek hem de taarruz yetenekleriyle donatılan bu milli teknoloji, küresel pazarda Türkiye’nin elektronik harp alanındaki liderliğini tescilledi.

ASELSAN’ın 2025 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Rapor kapsamında; şirketin yıl boyunca yürüttüğü kritik faaliyetlere, kaydettiği teknolojik gelişmelere ve başarıyla tamamlanan proje aşamalarına detaylı bir şekilde yer verildi. Bu bağlamda Radar Elektronik Taarruz Sistemleri’ne ait imza atılan çeşitli ilklere dikkat çekilirken söz konusu sistemlerin hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

ASELSAN tarafından ANTIDOT 2-U/EA 200 sistemine ait yapılan açıklamalarda; ANTIDOT 2-U/EA 200 sisteminin uçuş testlerini başarıyla tamamladığına ve envantere girdiğine değinildi. Bununla birlikte sistemin yurt dışına ilk teslimatının yapıldığı da açıklandı. Ayrıca yıl içerisinde Türk ve yabancı heyetlere yönelik çeşitli demo faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi. Bu gösterimlerde, ANTIDOT 2-U/ES 100 sistemiyle deniz konuşlu radarların konumunun başarıyla tespit edildiği; ANTIDOT 2-U/EA 200 sistemiyle ise söz konusu radar sistemlerinin başarıyla karıştırıldığı bilgisi aktarıldı.

Ayrıca ASELSAN tarafından yapılan açıklamalarda şu bilgiler de paylaşıldı: İlk defa Deniz Elektronik Harp Süiti ihracatı yapılan Avrupa’dan bir ülkeye ikinci platforma ait AREAS 2-NC 100 Elektronik Taarruz (ET) Sisteminin fabrika kabul faaliyeti yapılmış ve sistemin sevki gerçekleştirilmiştir.

Bir tatbikat kapsamında MARLİN İDA platformu üzerinde yer alan AREAS 2-NCL 100 ET Sistemi ile gösterim yapılmıştır. ANTIDOT 2-U/EA 200 Elektronik Harp Podu kompakt boyutu, düşük ağırlığı ve optimize edilmiş güç tüketimi ile insansız hava araçlarına kolayca entegre edilebilen, elektronik destek ve elektronik taarruz yetenekleri olan bir Elektronik Harp Sistemi’dir.

ANTIDOT 2-U/EA 200 hasım hava savunma sistemlerini ve bulunduğu yönü tespit eder, sistemlerin arama ve takip radarlarının sinyal özelliklerini detaylı olarak ölçerek, bu bilgiyi tehditleri teşhis etmek için kullanır. Sistem tam otonom olarak çalışır ve yüklenen elektronik taarruz teknikleri ile hava savunma sisteminin tüm radarlarına taarruz eder.

Yüksek çıkış gücü, geniş frekans ve açı kapsaması sayesinde insansız hava aracını geniş bir spektrumdaki RF tehditlere karşı etkin olarak koruyabilmekle kalmayıp, dost hava unsurlarının korunması amacıyla da kullanılabilir.

ANTIDOT 2-U/EA 200 minyatür mühimmatların takılabildiği taktik sınıf insansız hava araçlarına dahi kolayca entegre edilebilmekte, herhangi bir salana mühimmat veya POD takma kararı operasyon öncesi Kullanıcı tarafından verilebilmektedir.

