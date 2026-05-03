SİHA’lara görünmezlik kalkanı! ASELSAN’ın elektronik harp podu dünyayı fethe çıktı! İşte düşman radarlarının yeni kâbusu
ASELSAN, insansız hava araçları için geliştirdiği ANTIDOT 2-U/EA 200 elektronik harp podunun ilk yurt dışı teslimatını başarıyla gerçekleştirerek savunma sanayiinde yeni bir sayfa açtı. Kompakt yapısı ve düşük güç tüketimiyle taktik sınıf İHA'lara dahi kolayca entegre edilebilen sistem, düşman hava savunma radarlarını tespit edip tam otonom şekilde körelterek dost unsurlara güvenli koridor açıyor. Hem elektronik destek hem de taarruz yetenekleriyle donatılan bu milli teknoloji, küresel pazarda Türkiye’nin elektronik harp alanındaki liderliğini tescilledi.