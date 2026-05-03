Haberleşmenin kalbi artık yerli! TÜRKSAT açıkladı: Milli atomik saat geliyor
TÜRKSAT, Türkiye’nin kritik haberleşme altyapılarını yabancı uydu sistemlerine bağımlılıktan kurtaracak olan "Atomik Zaman ve Frekans Merkezleri" projesinde ilk fazın tamamlandığını duyurdu. Hassas zaman senkronizasyonunu yerli ve milli imkanlarla sağlayacak olan bu sistem sayesinde, navigasyon ve konum bilgileri uluslararası kesintilerden etkilenmeden uçtan uca güvenli hale getirilecek. Bir yıl içinde tam kapasiteyle devreye alınması beklenen proje; GSM ağlarından kriptolu telsizlere, bankacılıktan savunma sanayiine kadar tüm stratejik alanlarda Türkiye’nin "milli saatini" esas almasını sağlayacak.