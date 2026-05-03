Haberleşmenin kalbi artık yerli! TÜRKSAT açıkladı: Milli atomik saat geliyor

Atalay, bu yıl 5-9 Mayıs döneminde İstanbul'da gerçekleştirilecek SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na ilişkin hazırlıklarını da tamamladıklarını bildirdi. Atalay, yeni sistemlerini SAHA'ya taşıyacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "TÜRKSAT olarak biz bugüne kadar daha çok uydularımız üzerinden yayıncılık ve internet servisi sağlamaya yani kapasite teminine odaklanmış, onun terminal tarafıyla çok ilgilenmemiştik. Piyasadaki çeşitli terminalleri alıp kullanmıştık ya da müşterimiz almıştı. Şimdi biz işin terminal tarafıyla da ilgileniyoruz. Hem yerli terminaller var hem dış kaynaktan temin ettiğimiz, Türksatlaştırdığımız terminaller var. Bir robotumuz var mesela, onları göreceksiniz SAHA'da."