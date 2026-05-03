Türkiye'ye karşı gözünü iyice karartan Yunanistan'dan, beklenmedik "fırkateyn" hamlesi: Apar topar harekete geçtiler

Yunanistan, envanterindeki 4 adet MEKO 200 HN sınıfı fırkateynin modernizasyonu için Skaramanga tersaneleriyle yürüttüğü müzakereleri tamamlayarak süreci Meclis onayına taşıdı. 2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen projeyle, yaşlanan gemilerin savaş yönetim sistemleri ve sensörleri dijital çağa uygun hale getirilerek operasyonel ömürlerinin uzatılması amaçlanıyor. Thales Netherlands ve yerli SSMART şirketinin teknolojik desteğiyle yürütülecek bu hamle, Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengesini korumaya çalışan Atina için "operasyonel zorunluluk" olarak nitelendiriliyor.

Yunan donanmasına ait 4 MEKO 200HN fırkateyninin modernizasyonunda artık son düzlüğe giriliyor. OnAlert tarafından yapılan habere göre Skaramanga tersaneleri ile yapılan sözleşme tamamlandı ve 5 Mayıs’ta Meclis’in savunma tedarik programlarından sorumlu komitesine sunulacak.

OnAlert’in haberine göre daha önce Thales Nederland ve Yunan SSMART şirketiyle iki ayrı sözleşme imzalanmıştı. Bu anlaşmalar, modernizasyonun teknolojik çekirdeğini ve yeni savaş sistemlerinin gemilere entegrasyonunu kapsıyor. Skaramanga tersaneleri sözleşmesinin de Meclis sürecine girmesiyle birlikte program, planlama ve müzakere aşamasından çıkarak kurumsal onay sürecine geçiyor. Ardından KΥSEA (Hükümet Dış ve Savunma Konseyi) onayı ve nihai imzalar gelecek.

MEKO modernizasyonu, Yunan Donanması’nın yıllardır beklediği bir program. HYDRA sınıfına ait 4 fırkateyn, Ege, Doğu Akdeniz ve uluslararası görevlerde hala ön cephe unsurları olarak önemli bir rol üstleniyor. OnAlert’in haberine göre bu nedenle modernizasyon kararı bir lüks değil, operasyonel bir zorunluluk.

Modernizasyon kapsamında Thales Netherlands, yeni sensörler, savaş yönetim sistemi ve dijital mimarinin ana çekirdeğini üstleniyor. SSMART ise Yunan “entegratör” olarak; sistemlerin gemilere kurulumu, entegrasyonu, devreye alınması, yapılandırılması ve sertifikasyonundan sorumlu olacak. Skaramanga ise tüm bu sistemlerin güvenli, teknik olarak doğru ve operasyonel ihtiyaçlara uygun şekilde gemilere entegre edilmesini mümkün kılacak tersane çalışmalarını yürütecek.

5 Mayıs Salı günü Meclis’in ilgili komitesinde yapılacak görüşme, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için ilk kritik kurumsal adım olarak görülüyor. Beklenen onayın ardından program, nihai siyasi onayı almak üzere KΥSEA’ya (Hükümet Dış ve Savunma Konseyi) taşınacak ve sonrasında imzalar atılacak. OnAlert, Yunan donanmasının önünde zorlu bir takvim olduğunu belirtmekte. Bu bağlamda 2026 yılının; nihai onaylar, imzalar ve hazırlık süreciyle geçmesi hedefleniyor. 2027’de ilk gemi üzerinde ana çalışmaların başlaması planlanıyor. 2028 ise ilk büyük dönüm noktası olacak; çünkü hedef, ilk modernize edilmiş fırkateynin hizmete geri dönmesi. 2030’a kadar ise 4 MEKO fırkateyninin tamamının modernizasyonunun bitirilmesi amaçlanıyor.

