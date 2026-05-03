Türkiye’ye karşı gözünü iyice karartan Yunanistan’dan, beklenmedik “fırkateyn” hamlesi: Apar topar harekete geçtiler
Yunanistan, envanterindeki 4 adet MEKO 200 HN sınıfı fırkateynin modernizasyonu için Skaramanga tersaneleriyle yürüttüğü müzakereleri tamamlayarak süreci Meclis onayına taşıdı. 2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen projeyle, yaşlanan gemilerin savaş yönetim sistemleri ve sensörleri dijital çağa uygun hale getirilerek operasyonel ömürlerinin uzatılması amaçlanıyor. Thales Netherlands ve yerli SSMART şirketinin teknolojik desteğiyle yürütülecek bu hamle, Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengesini korumaya çalışan Atina için "operasyonel zorunluluk" olarak nitelendiriliyor.