Türkiye’ye karşı gözünü iyice karartan Yunanistan’dan, beklenmedik “fırkateyn” hamlesi: Apar topar harekete geçtiler

5 Mayıs Salı günü Meclis’in ilgili komitesinde yapılacak görüşme, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için ilk kritik kurumsal adım olarak görülüyor. Beklenen onayın ardından program, nihai siyasi onayı almak üzere KΥSEA’ya (Hükümet Dış ve Savunma Konseyi) taşınacak ve sonrasında imzalar atılacak. OnAlert, Yunan donanmasının önünde zorlu bir takvim olduğunu belirtmekte. Bu bağlamda 2026 yılının; nihai onaylar, imzalar ve hazırlık süreciyle geçmesi hedefleniyor. 2027’de ilk gemi üzerinde ana çalışmaların başlaması planlanıyor. 2028 ise ilk büyük dönüm noktası olacak; çünkü hedef, ilk modernize edilmiş fırkateynin hizmete geri dönmesi. 2030’a kadar ise 4 MEKO fırkateyninin tamamının modernizasyonunun bitirilmesi amaçlanıyor.