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Sağlık
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Sigara içenlere hayati öneri: İşte balgamdan kurtulmanın yolu

2020-08-06 11:46:30
Sigara içenlere hayati öneri: İşte balgamdan kurtulmanın yolu

Sağlıklı olduğumuzda akciğerler tarafından doğal bir savunma olarak üretilen balgam ince olduğundan çok az fark edilir. Ancak hastalandığımızda ya da çok fazla sigara içtiğimizde ve toz, tüy gibi dış etkenlere maruz kaldığımızda birikerek kalınlaşan balgam öksürük ile dışarı atılmaya çalışılır. Çünkü akciğerlerde kalırsa nefes almayı zorlaştıran tıkanmalara neden olur. Bazı gıdalar balgam üretimini artırabildiğinden balgam üretimini dengelemek için bunlardan özellikle hastalık dönemlerinde kaçınmak faydalı olacaktır. Çünkü ciğerlerde biriken balgam halsizliğin başlıca nedenlerindendir.

#1
Foto - *Evde balgam tedavisi nasıl yapılır? BUHAR BANYOSU - Balgamdan kurtulmanın en pratik ve etkili yoludur.

*Evde balgam tedavisi nasıl yapılır? BUHAR BANYOSU - Balgamdan kurtulmanın en pratik ve etkili yoludur.

#2
Foto - Sıcak su musluğunu açıp kapalı banyoda yaklaşık 10 dakika bekleyin. Günde iki kez tekrarlayın.

Sıcak su musluğunu açıp kapalı banyoda yaklaşık 10 dakika bekleyin. Günde iki kez tekrarlayın.

#3
Foto - Alternatif olarak bir kaba sıcak su döküp kafanızın üzerinde bir havlu tutarak buharı 5-10 dakika boyunca soluyabilirsiniz. Günde birkaç uygulayabilirsiniz.

Alternatif olarak bir kaba sıcak su döküp kafanızın üzerinde bir havlu tutarak buharı 5-10 dakika boyunca soluyabilirsiniz. Günde birkaç uygulayabilirsiniz.

#4
Foto - NEMLİ HAVA Kuru hava ciğerlerdeki balgamın katılaşmasına neden olabilir. Bunu önlemek için evinizde bir nemlendirme cihazı kullanabileceğiniz gibi, kalorifer peteklerinin üzerine ya da odada uygun bir yere bir kâse su yerleştirin.

NEMLİ HAVA Kuru hava ciğerlerdeki balgamın katılaşmasına neden olabilir. Bunu önlemek için evinizde bir nemlendirme cihazı kullanabileceğiniz gibi, kalorifer peteklerinin üzerine ya da odada uygun bir yere bir kâse su yerleştirin.

#5
Foto - BOL SU TÜKETİMİ Özellikle ılık su balgam çıkartmanızı kolaylaştırarak tıkanıklığınızı gevşetebilir.

BOL SU TÜKETİMİ Özellikle ılık su balgam çıkartmanızı kolaylaştırarak tıkanıklığınızı gevşetebilir.

#6
Foto - TUZLU SUYLA GARGARA Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı tuz koyup karıştırın ve bu karışımla günde birkaç kez gargara yapın.

TUZLU SUYLA GARGARA Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı tuz koyup karıştırın ve bu karışımla günde birkaç kez gargara yapın.

#7
Foto - LİMON SUYU C vitamini deposu limonun antibakteriyel özelliği vücudunuzun enfeksiyonlara karşı direncini arttırırken balgamınızı da etkili bir şekilde yumuşatacaktır.

LİMON SUYU C vitamini deposu limonun antibakteriyel özelliği vücudunuzun enfeksiyonlara karşı direncini arttırırken balgamınızı da etkili bir şekilde yumuşatacaktır.

#8
Foto - Bir bardak ılık suya iki çay kaşığı limon suyu ile bir çorba kaşığı bal ekleyip günde en az üç kez için. Ya da bir dilim limon kesip üzerine biraz tuz ve karabiber serpip limon dilimini emin. Günde 2-3 kez uygulayın.

Bir bardak ılık suya iki çay kaşığı limon suyu ile bir çorba kaşığı bal ekleyip günde en az üç kez için. Ya da bir dilim limon kesip üzerine biraz tuz ve karabiber serpip limon dilimini emin. Günde 2-3 kez uygulayın.

#9
Foto - TAVUK ÇORBASI Sıcak tavuk çorbası hava yollarını nemlendirmeye ve balgamın kıvamını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca tahriş olmuş bir boğazı rahatlatıp yumuşatır. Günde 2-3 kâse için. İçine zencefil ve sarımsak ekleyebilirsiniz.

TAVUK ÇORBASI Sıcak tavuk çorbası hava yollarını nemlendirmeye ve balgamın kıvamını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca tahriş olmuş bir boğazı rahatlatıp yumuşatır. Günde 2-3 kâse için. İçine zencefil ve sarımsak ekleyebilirsiniz.

#10
Foto - KIRMIZIBİBER Kırmızıbiberlerin yakıcı ve uyarıcı özelliği, göğsünüzdeki ağrının azaltılmasına yardımcı olur ve tahriş olmuş bir boğazı rahatlatır.

KIRMIZIBİBER Kırmızıbiberlerin yakıcı ve uyarıcı özelliği, göğsünüzdeki ağrının azaltılmasına yardımcı olur ve tahriş olmuş bir boğazı rahatlatır.

#11
Foto - Bir çay kaşığı kırmızıbiber ile rendelenmiş taze zencefili, bir çorba kaşığı bal ile elma sirkesini ve iki yemek kaşığı suyu karıştırıp günde iki-üç kez için. Ayrıca yemeklerinize kırmızıbiber ilave etmeyi ihmal etmeyin.

Bir çay kaşığı kırmızıbiber ile rendelenmiş taze zencefili, bir çorba kaşığı bal ile elma sirkesini ve iki yemek kaşığı suyu karıştırıp günde iki-üç kez için. Ayrıca yemeklerinize kırmızıbiber ilave etmeyi ihmal etmeyin.

#12
Foto - BAL Bal, antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olduğundan tahriş olmuş bir boğazın yatıştırılması ve balgamın giderilmesi için mükemmel bir ilaçtır. Ayrıca antiseptik özelliği bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla daha hızlı mücadele etmesini sağlar. Bir çorba kaşığı bala bir tutam karabiber ekleyin. Bu karışımı bir hafta boyunca günde iki kez yutun. Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı bal ekleyip günde birkaç kez için.

BAL Bal, antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olduğundan tahriş olmuş bir boğazın yatıştırılması ve balgamın giderilmesi için mükemmel bir ilaçtır. Ayrıca antiseptik özelliği bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla daha hızlı mücadele etmesini sağlar. Bir çorba kaşığı bala bir tutam karabiber ekleyin. Bu karışımı bir hafta boyunca günde iki kez yutun. Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı bal ekleyip günde birkaç kez için.

#13
Foto - BALGAMA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI Siyah mürver: Kaynamış suyun içinde yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakıp içebilirsiniz. Aynı zamanda müshil etkisi olduğundan günde en fazla iki fincan tüketin.

BALGAMA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI Siyah mürver: Kaynamış suyun içinde yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakıp içebilirsiniz. Aynı zamanda müshil etkisi olduğundan günde en fazla iki fincan tüketin.

#14
Foto - Meyankökü: Bir fincan suyu kaynattıktan sonra içine 1 çay kaşığı meyan kökü atıp 5-10 dakika demleyin. Tarçın ve balla tatlandırabilirsiniz.

Meyankökü: Bir fincan suyu kaynattıktan sonra içine 1 çay kaşığı meyan kökü atıp 5-10 dakika demleyin. Tarçın ve balla tatlandırabilirsiniz.

#15
Foto - Adaçayı: Kaynamış bir fincan suda 1 sap adaçayı koyup demlemeye bırakın.

Adaçayı: Kaynamış bir fincan suda 1 sap adaçayı koyup demlemeye bırakın.

#16
Foto - Ihlamur: Siyah çay gibi demlenir. Ayrıca ebegümeci ekleyebilirsiniz. Bunun için iki yemek kaşığı ebegümeci ve iki yemek kaşığı ıhlamuru üç su bardağı suya koyarak 20 dakika kaynatıp demlemeye bırakın.

Ihlamur: Siyah çay gibi demlenir. Ayrıca ebegümeci ekleyebilirsiniz. Bunun için iki yemek kaşığı ebegümeci ve iki yemek kaşığı ıhlamuru üç su bardağı suya koyarak 20 dakika kaynatıp demlemeye bırakın.

#17
Foto - EVDE BALGAM SÖKTÜRÜCÜ NASIL YAPILIR? Bitkisel öksürük şurubu tarifi Malzemeler Bir yemek kaşığı hatmi kökü Bir yemek kaşığı keten tohumu Bir kaşık adaçayı Dilimlenmiş limon Bir bardak su Bir bardak esmer şeker

EVDE BALGAM SÖKTÜRÜCÜ NASIL YAPILIR? Bitkisel öksürük şurubu tarifi Malzemeler Bir yemek kaşığı hatmi kökü Bir yemek kaşığı keten tohumu Bir kaşık adaçayı Dilimlenmiş limon Bir bardak su Bir bardak esmer şeker

#18
Foto - BAL VE ACI BİBER ŞURUBU TARİFİ Malzemeler ¼ bardak elma sirkesi 1 adet limonun suyu 3 yemek kaşığı bal (tercihen kestane balı) 1 yemek kaşığı zencefil tozu ½ yemek kaşığı acı biber

BAL VE ACI BİBER ŞURUBU TARİFİ Malzemeler ¼ bardak elma sirkesi 1 adet limonun suyu 3 yemek kaşığı bal (tercihen kestane balı) 1 yemek kaşığı zencefil tozu ½ yemek kaşığı acı biber

#19
Foto - TERE KÜRÜ Kaynatılan yarım litre suya 15-20 sap tere konup tencerenin ağzı kapalıyken 3 dakika haşlanır. Suyu süzülerek yemeklerden iki saat önce ya da sonra içilir.

TERE KÜRÜ Kaynatılan yarım litre suya 15-20 sap tere konup tencerenin ağzı kapalıyken 3 dakika haşlanır. Suyu süzülerek yemeklerden iki saat önce ya da sonra içilir.

#20
Foto - GÖĞÜS BÖLGESİNE KARABİBERLİ BAL Bal ve karabiber karışımı hazırlayıp masaj yaparak göğsünüze sürün. Üzerini tülbent benzeri bir bezle sarın ve birkaç saat bekletin. Sorun dinene kadar uygulayın.

GÖĞÜS BÖLGESİNE KARABİBERLİ BAL Bal ve karabiber karışımı hazırlayıp masaj yaparak göğsünüze sürün. Üzerini tülbent benzeri bir bezle sarın ve birkaç saat bekletin. Sorun dinene kadar uygulayın.

#21
Foto - ÇOCUKLARDA BALGAM NASIL ATILIR? Bol bol su içirin. Ilık adaçayı ya da ıhlamuru balla tatlandırıp sabah ve akşam günde iki kez içirin. Günde 1-2 kez bir tatlı kaşığı ballı toz zencefil, ballı soğan suyu ya da ballı turp yedirin.

ÇOCUKLARDA BALGAM NASIL ATILIR? Bol bol su içirin. Ilık adaçayı ya da ıhlamuru balla tatlandırıp sabah ve akşam günde iki kez içirin. Günde 1-2 kez bir tatlı kaşığı ballı toz zencefil, ballı soğan suyu ya da ballı turp yedirin.

#22
Foto - Ayva yaprağını 5 dakika kaynatıp ılık olarak içirin. Ihlamur ile birlikte bir karışım da hazırlayabilirsiniz. İyice yıkanmış bir elmayı birkaç parçaya bölüp kabuğu ve çekirdekleriyle birlikte kaynatıp ılık olarak içirin.

Ayva yaprağını 5 dakika kaynatıp ılık olarak içirin. Ihlamur ile birlikte bir karışım da hazırlayabilirsiniz. İyice yıkanmış bir elmayı birkaç parçaya bölüp kabuğu ve çekirdekleriyle birlikte kaynatıp ılık olarak içirin.

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