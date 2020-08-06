Sigara içenlere hayati öneri: İşte balgamdan kurtulmanın yolu

BAL Bal, antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olduğundan tahriş olmuş bir boğazın yatıştırılması ve balgamın giderilmesi için mükemmel bir ilaçtır. Ayrıca antiseptik özelliği bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla daha hızlı mücadele etmesini sağlar. Bir çorba kaşığı bala bir tutam karabiber ekleyin. Bu karışımı bir hafta boyunca günde iki kez yutun. Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı bal ekleyip günde birkaç kez için.