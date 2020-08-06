2020-08-06 11:46:30 Sigara içenlere hayati öneri: İşte balgamdan kurtulmanın yolu
Sağlıklı olduğumuzda akciğerler tarafından doğal bir savunma olarak üretilen balgam ince olduğundan çok az fark edilir. Ancak hastalandığımızda ya da çok fazla sigara içtiğimizde ve toz, tüy gibi dış etkenlere maruz kaldığımızda birikerek kalınlaşan balgam öksürük ile dışarı atılmaya çalışılır. Çünkü akciğerlerde kalırsa nefes almayı zorlaştıran tıkanmalara neden olur. Bazı gıdalar balgam üretimini artırabildiğinden balgam üretimini dengelemek için bunlardan özellikle hastalık dönemlerinde kaçınmak faydalı olacaktır. Çünkü ciğerlerde biriken balgam halsizliğin başlıca nedenlerindendir.