2023-11-05 12:44:44 Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! “Kıllı dil” kâbusuna karşı bunları yapın
Son dönemde sigara içenlerde yaşanan 'kıllı dil' hastalığı, sigara tiryakilerini endişelendirdi. Uzmanlar, kıllı dil hastalığının sigara içmenin yanı sıra başka etkenler neticesinde de olabileceğini belirtiyor. Peki kıllı dil hastalığı neden olur? Kıllı dil nasıl geçer? Kıllı dil belirtileri neler? İşte, kıl dil hastalığı hakkında bilgiler...