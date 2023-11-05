Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! “Kıllı dil” kâbusuna karşı bunları yapın

Sigara içmenin duruma katkıda bulunan bir faktör olduğu söylense de, doktorlar makaleye konu olan bu talihsiz adamın alışkanlığı ne kadar süredir devam ettirdiğini belirtmedi. Ayrıca adamın bir dişindeki enfeksiyonunu tedavi etmek için yakın zamanda kullandığı antibiyotik nedeniyle kıllı dilin gelişmiş olabileceği de kaydedildi. Hastanın kullandığı antibiyotiklere benzer antibiyotiklerin ağızda yeni bakterilerin oluşmasına ve dilin kıllanmasına neden olabileceği de eklendi. Makalenin yazarlarına göre risk faktörleri arasında sigara içme, dehidrasyon (vücudun susuz kalması), kötü ağız hijyeni ve antibiyotikler yer alıyor. Üstelik geçmişte kıllı dil sorunu yaşayanların gelecekte tekrar aynı şeyi yaşaması olası. Uzmanlar, kıllı dilin nispeten zararsız ve genellikle geçici olduğunu da değindi. Doktorlar, adama dilinin yüzeyini günde dört kez bir diş fırçasıyla nazikçe ovmasını tavsiye etti. Ayrıca sigarayı nasıl bırakacağı konusunda da bilgilendirildi. AAOM, dilin kıllı olmasını önlemek için iyi ağız hijyeni uygulanmasını tavsiye ediyor. Bunu da dilin üst kısmını bir diş fırçasıyla fırçalayarak veya bir dil temizleme aparatı kullanarak yapmak mümkün. Tüm denilenleri harfiyen uygulayan adamın dili, sigara içmeye devam etmesine rağmen 6 ay sonra normale döndü.