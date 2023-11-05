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Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! “Kıllı dil” kâbusuna karşı bunları yapın

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Sağlık
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Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! "Kıllı dil" kâbusuna karşı bunları yapın

2023-11-05 12:44:44
Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! “Kıllı dil” kâbusuna karşı bunları yapın

Son dönemde sigara içenlerde yaşanan 'kıllı dil' hastalığı, sigara tiryakilerini endişelendirdi. Uzmanlar, kıllı dil hastalığının sigara içmenin yanı sıra başka etkenler neticesinde de olabileceğini belirtiyor. Peki kıllı dil hastalığı neden olur? Kıllı dil nasıl geçer? Kıllı dil belirtileri neler? İşte, kıl dil hastalığı hakkında bilgiler...

#1
Foto - Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! "Kıllı dil" kâbusuna karşı bunları yapın

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki adam, doktora gitmeden 3 hafta önce diş eti enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik kullandı. Bundan sonra dili nadir görülen bir yan etki nedeniyle yeşile dönmeye ve kıllanmaya başladı. Dilinin renk değiştirmeye başladığını fark ettikten birkaç hafta sonra hastaneye gitti. Milliyet'ten Fazilet Şenol'un haberine göre, bu esnada uzun yıllardır sigara kullandığını, bu dönemde de alışkanlığını sürdürdüğünü doktora bildirdi. 'Kıllı dil' olarak adlandırılan durumun sigara içmekten mi, antibiyotik kullanımından mı yoksa ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığı araştırıldı.

#2
Foto - Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! "Kıllı dil" kâbusuna karşı bunları yapın

Kıllı dil hastalığı, dilin 'papilla' olarak bilinen tat tomurcuklarını içeren kısımlarında ölü deri birikmesinden kaynaklanır. Papilla daha sonra normalden daha uzun hale gelip dilin kıllı gibi görünmesine neden olur. Ünlü tıp dergisi Amerikan Oral Tıp Akademisi'ne (AAOM) göre, bu durum ABD'lilerin yaklaşık yüzde 13'ünü etkiliyor. Dergide vakayla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Kıllı dil hastalığı kullanılan gargaralar hatta şeker tüketimi gibi diğer faktörlere bağlı olarak kahverengi, beyaz, yeşil veya pembe görünebilir." Kıllı dil vakalarında genellikle herhangi bir semptom görülmüyor ancak bazı durumlarda dilde yanma hissi gelişebiliyor. Bu, dilin yüzeyinde biriken bakteri ve mayadan kaynaklanıyor. Uzmanlara göre kıllı dil, yetersiz ağız hijyeninin bir sonucu ve genellikle 40 yaş üstü yetişkinleri, en çok da erkeklerde görülüyor.

#3
Foto - Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! "Kıllı dil" kâbusuna karşı bunları yapın

Sigara içmenin duruma katkıda bulunan bir faktör olduğu söylense de, doktorlar makaleye konu olan bu talihsiz adamın alışkanlığı ne kadar süredir devam ettirdiğini belirtmedi. Ayrıca adamın bir dişindeki enfeksiyonunu tedavi etmek için yakın zamanda kullandığı antibiyotik nedeniyle kıllı dilin gelişmiş olabileceği de kaydedildi. Hastanın kullandığı antibiyotiklere benzer antibiyotiklerin ağızda yeni bakterilerin oluşmasına ve dilin kıllanmasına neden olabileceği de eklendi. Makalenin yazarlarına göre risk faktörleri arasında sigara içme, dehidrasyon (vücudun susuz kalması), kötü ağız hijyeni ve antibiyotikler yer alıyor. Üstelik geçmişte kıllı dil sorunu yaşayanların gelecekte tekrar aynı şeyi yaşaması olası. Uzmanlar, kıllı dilin nispeten zararsız ve genellikle geçici olduğunu da değindi. Doktorlar, adama dilinin yüzeyini günde dört kez bir diş fırçasıyla nazikçe ovmasını tavsiye etti. Ayrıca sigarayı nasıl bırakacağı konusunda da bilgilendirildi. AAOM, dilin kıllı olmasını önlemek için iyi ağız hijyeni uygulanmasını tavsiye ediyor. Bunu da dilin üst kısmını bir diş fırçasıyla fırçalayarak veya bir dil temizleme aparatı kullanarak yapmak mümkün. Tüm denilenleri harfiyen uygulayan adamın dili, sigara içmeye devam etmesine rağmen 6 ay sonra normale döndü.

#4
Foto - Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! "Kıllı dil" kâbusuna karşı bunları yapın

KILLI DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER? * Dilde kıllı bir görünüm * Dil üzerinde yanma hissi * Yutkunurken damakta gıdıklanma * Mide bulantısı * Ağız kokusu * Ağızda metalik bir tat KILLI DİL HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER? * Kişiler öncelikle ağız bakımlarını olması gereken şekilde, çok abartıya da kaçmadan eksiksiz şekilde yapmalı. Ağız hijyeninin sağlanması, dil üzerinin dil sıyırıcı ile düzenli olarak temizlenmesi kıllı dil hastalığından korur. * Düzenli diş hekimi muayenelerine gitmek, diş sağlığını korumak ve sağlamak, kıllı dilden korunmada fayda sağlar. * Gün içerisinde yeterli miktarda su içerek ağzı nemli tutmak, korunmada oldukça etkili. * Çay, kahve ve asitli içecek tüketimi sınırlandırılmalı. * Alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durulmalı. * Kullanılan ilaçların yan etkisi olarak kıllı dil rahatsızlığının tetiklendiğini düşünüyorsanız, bu durumu hekiminizle görüşmelisiniz. * Kıllı dil hastalığı, genellikle geçici. Doktor kontrolü gerekmeyebilir. Ancak bazı durumlarda, bu rahatsızlık kalıcı olabilir. Normalde uzun süre içerisinde dilinizdeki tüylenme geçmiyorsa, hekim kontrolü ihmal edilmemeli.

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