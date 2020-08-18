Sigara içenler dikkat! İşte karaciğerdeki zehri atan en etkili gıda

Vücudumuzda aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan karaciğer, toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimize uğrar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki, karaciğer toksinlerden nasıl arındırılır? Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz. Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindibitkisidir. Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri demirhindi bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.