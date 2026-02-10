  • İSTANBUL
Kaan ve Gökbey'in ardından bir olay hamle daha! Suudi Arabistan o isme Türkiye yetkisi verildi
Kaan ve Gökbey'in ardından bir olay hamle daha! Suudi Arabistan o isme Türkiye yetkisi verildi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu ülkenin enerji bakanına Türkiye konusunda önemli bir yetki verdi. İşte detaylar...

Suudi resmi ajansı SPA’ya göre, Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında Riyad’da toplanan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgilendirildi.

Kurul, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyduğunu ve farklı alanlarda iş birliğini güçlendirme iradesini yansıttığını, imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptlarıyla bunun somutlaştığını belirtti.

Bakanlar Kurulu ayrıca Enerji Bakanı’nı, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün arasında nükleer enerjinin ve atom enerjisinin barışçıl kullanımına yönelik çerçeve anlaşma ve iş birliği anlaşması konusunda görüşmeler yürütmek ve anlaşmaları imzalamak üzere yetkilendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş, ardından Mısır’a geçmişti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştı.

