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Tarım
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Sıfır noktasında hasat zamanı

2023-10-27 15:22:58
Sıfır noktasında hasat zamanı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde köylüler, imece usulü ile susam hasadına başladı.

#1
Foto - Sıfır noktasında hasat zamanı

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin önemli gelir kaynağı olan susam hasadı devam ediyor. Köylüler sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, hasadı yapılacak tarlada yoğun mesai harcıyor.

#2
Foto - Sıfır noktasında hasat zamanı

Susam biçme işlemi için yöresel olan orak yardımıyla yapılıyor. Bu yıl memnun olan üreticiler, bölge için ekonomik anlamda olumlu etki yaşatıyor.

#3
Foto - Sıfır noktasında hasat zamanı

Bugün susam hasadına başladıklarını ifade eden Suat Yılmaz, “Bu bölgenin toprakları çok bereketlidir. Yılda iki kere tarlayı ekip biçiyoruz.

#4
Foto - Sıfır noktasında hasat zamanı

İlkinde buğday ekiyoruz. Buğdayı biçtikten hemen sonra susam ekiyoruz. Buranın arazileri engebelli olduğu için, bazı tarlalara makina giremiyor. Tamamen orak ve komşularımızın yardımıyla biçme işlemini gerçekleşiyoruz” dedi.

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