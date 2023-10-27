2023-10-27 15:22:58 Sıfır noktasında hasat zamanı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde köylüler, imece usulü ile susam hasadına başladı.
Gece yatmadan önce bunları tükettiğinizde uyku kalitenizi bozar! Aman dikkat, acil bırakın! İşte 9 o şey
Güney Kıbrıs şokta! Haber yapan basın yazdı: 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldı! Skandal sözler
Faydaları saymakla bitmeyen bitki: Çam yağı! Meğer öyle bir faydası varmış ki, şu an duyan büyük şok geçirebilir
Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!
Hakkari'nin Derecik ilçesinde köylüler, imece usulü ile susam hasadına başladı.
Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin önemli gelir kaynağı olan susam hasadı devam ediyor. Köylüler sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, hasadı yapılacak tarlada yoğun mesai harcıyor.
Susam biçme işlemi için yöresel olan orak yardımıyla yapılıyor. Bu yıl memnun olan üreticiler, bölge için ekonomik anlamda olumlu etki yaşatıyor.
Bugün susam hasadına başladıklarını ifade eden Suat Yılmaz, “Bu bölgenin toprakları çok bereketlidir. Yılda iki kere tarlayı ekip biçiyoruz.
İlkinde buğday ekiyoruz. Buğdayı biçtikten hemen sonra susam ekiyoruz. Buranın arazileri engebelli olduğu için, bazı tarlalara makina giremiyor. Tamamen orak ve komşularımızın yardımıyla biçme işlemini gerçekleşiyoruz” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23