Sıfır Atık Vizyonu Deniz Koruma Çalışmalarıyla Buluşuyor

Sıfır Atık Vakfı’nın Akdeniz ve Ege’de görülen plastik kirliliğine karşı ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ağırbaş, şöyle devam etti: “Sayın Valimizle beraber kamuoyuna sunduğumuz Plastik Atık Raporu’nda da ortaya koyduğumuz üzere plastik kirliliği sadece bir atık yönetimi meselesi değil, denizlerimizin, nehirlerimizin, toprağımızın ve insan sağlığının geleceğini ilgilendiren çok önemli bir mesele. Bugün burada gördüğümüz çalışma ise çözümün nasıl olması gerektiğini bize gösteriyor. Tavşan Adası'nda bilimsel araştırma, koruma, restorasyon ve sürekli izleme bir arada yürütülüyor.” “Murat Kurum Liderliğinde Akdeniz ve Ege Kıyılarında Plastik Atık Kirliliğine Karşı Kapsamlı Saha Çalışması Başlatıyoruz” Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin amacının da tam olarak bu çalışmalar olduğunu söyleyen Ağırbaş, “Kaynaklarımızı korumak, atığımızı azaltmak ve atığı yeniden ekonomiye kazandırmak var. Ancak bunun yanında güçlü bir önleme ve denetim mekanizmasına ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız net olarak denizlerimizin ve nehirlerimizin plastik atıklarla kirletilmesini istemiyor. Biz plastik sektörümüzün gelişmesine karşı değiliz. Türkiye'de plastik sektöründe 360 bin insanın istihdam edildiğini biliyoruz. Bu sektörü temiz ham madde, biobozunur ve plastikler ile beraber yeni nesil üretim teknolojileriyle dönüştürmek istiyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak yine Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde son dönemde Akdeniz ve Ege kıyılarında, nehirlerde gözlenen plastik atık ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir saha çalışması da başlatıyoruz” dedi.