Sıfır Atık Vizyonu Deniz Koruma Çalışmalarıyla Buluşuyor

Program kapsamında ayrıca 2026 yılında başlatılan mor mercan (Paramuricea clavata) popülasyon güçlendirme çalışması sahada tanıtıldı. “İnsan Baskısı Ortadan Kalktığında Doğa Bir Şekilde Kendini Yenileniyor” İstanbul Valisi Davut Gül, doğadaki kirlenmenin belki de tek sebebinin insan olduğunu vurgulayarak, “İnsan baskısı ortadan kalktığında, kirlenme durduğunda doğa bir şekilde kendini yeniliyor. İşte burada Tavşan Adası'nda güzel örneklerimiz var. Kirlenmenin durması, bozulmanın durması ve daha önce kirlenenin de belli bir takvim içerisinde temizlenmesi mümkün. Bunu çeşitli bakanlıklarımız yapıyor. Devletin yaptığına sivil toplum kuruluşlarının destek olması, bu anlamda bir kültür oluşturulması için çalışması da en az kamunun yaptığı kadar kıymetli” dedi. “Sıfır Atık Vakfı Dünya Çapında Ses Getirecek Etkinlikler Yapıyor” Sayın Emine Erdoğan Himayesinde Sıfır Atık Vakfı’nın neredeyse her hafta, her ay dünya çapında ses getirecek etkinlikler yaptığını söyleyen Gül, “Bu şunu gösteriyor, sıfır atık meselesi, çevre meselesi sadece bir günlük, bir haftalık mesele ya da bir etkinlik değil. Bunun bir kültür oluşturması için, bir yaşam tarzı olarak kabul edilebilmesi için 7'den 70'e her birimizin sahiplenmesi ve içselleştirmesi gerekiyor” diye konuştu.