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Sıfır Atık Vizyonu Deniz Koruma Çalışmalarıyla Buluşuyor

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Sıfır Atık Vizyonu Deniz Koruma Çalışmalarıyla Buluşuyor

İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin ev sahipliğinde Tavşan Adası’nda yürütülen deniz koruma, restorasyon ve izleme çalışmalarını yerinde inceledi. Tavşan Adası’nda yıllar içinde geliştirilen bilimsel ve bütüncül koruma modelinin Antalya Üç Adalar’a aktarılması ve Türkiye’nin saha deneyiminin COP31 sürecinde uluslararası kamuoyuyla paylaşılması değerlendirildi.

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Foto - Sıfır Atık Vizyonu Deniz Koruma Çalışmalarıyla Buluşuyor

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen sıfır atık ve sürdürülebilirlik vizyonu, denizel ekosistemlerin korunmasına yönelik saha çalışmalarıyla güçleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı’nın katılımıyla Tavşan Adası’nda yürütülen bilimsel koruma, aktif restorasyon ve teknoloji destekli izleme çalışmalarını yerinde incelendi. Ziyarette, DYKD’nin 2015 yılından bu yana Tavşan Adası ve çevresinde yürüttüğü bilimsel araştırma, aktif onarıcı restorasyon, hayalet ağlarla mücadele, Ranger sistemi, vatandaş bilimi ve teknoloji destekli izleme çalışmaları yerinde incelendi.

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Foto - Sıfır Atık Vizyonu Deniz Koruma Çalışmalarıyla Buluşuyor

Program kapsamında ayrıca 2026 yılında başlatılan mor mercan (Paramuricea clavata) popülasyon güçlendirme çalışması sahada tanıtıldı. “İnsan Baskısı Ortadan Kalktığında Doğa Bir Şekilde Kendini Yenileniyor” İstanbul Valisi Davut Gül, doğadaki kirlenmenin belki de tek sebebinin insan olduğunu vurgulayarak, “İnsan baskısı ortadan kalktığında, kirlenme durduğunda doğa bir şekilde kendini yeniliyor. İşte burada Tavşan Adası'nda güzel örneklerimiz var. Kirlenmenin durması, bozulmanın durması ve daha önce kirlenenin de belli bir takvim içerisinde temizlenmesi mümkün. Bunu çeşitli bakanlıklarımız yapıyor. Devletin yaptığına sivil toplum kuruluşlarının destek olması, bu anlamda bir kültür oluşturulması için çalışması da en az kamunun yaptığı kadar kıymetli” dedi. “Sıfır Atık Vakfı Dünya Çapında Ses Getirecek Etkinlikler Yapıyor” Sayın Emine Erdoğan Himayesinde Sıfır Atık Vakfı’nın neredeyse her hafta, her ay dünya çapında ses getirecek etkinlikler yaptığını söyleyen Gül, “Bu şunu gösteriyor, sıfır atık meselesi, çevre meselesi sadece bir günlük, bir haftalık mesele ya da bir etkinlik değil. Bunun bir kültür oluşturması için, bir yaşam tarzı olarak kabul edilebilmesi için 7'den 70'e her birimizin sahiplenmesi ve içselleştirmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Foto - Sıfır Atık Vizyonu Deniz Koruma Çalışmalarıyla Buluşuyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul'un eşsiz doğal miraslarından biri olan Tavşan Adası'nda denizsel ekosistemin korunmasına yönelik değerli bir çalışmayı yerinde görmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Öncelikle bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Deniz Yaşamını Koruma Derneği'ne ve bu süreçte emek veren bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz sadece bir çevre projesi değil. Bilimin, kamu iradesinin, sivil toplumun, teknolojinin ve toplumun ortak bir hedef etrafında buluştuğunda neleri başarabileceğini gösteren önemli bir model” dedi.

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Foto - Sıfır Atık Vizyonu Deniz Koruma Çalışmalarıyla Buluşuyor

Sıfır Atık Vakfı’nın Akdeniz ve Ege’de görülen plastik kirliliğine karşı ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ağırbaş, şöyle devam etti: “Sayın Valimizle beraber kamuoyuna sunduğumuz Plastik Atık Raporu’nda da ortaya koyduğumuz üzere plastik kirliliği sadece bir atık yönetimi meselesi değil, denizlerimizin, nehirlerimizin, toprağımızın ve insan sağlığının geleceğini ilgilendiren çok önemli bir mesele. Bugün burada gördüğümüz çalışma ise çözümün nasıl olması gerektiğini bize gösteriyor. Tavşan Adası'nda bilimsel araştırma, koruma, restorasyon ve sürekli izleme bir arada yürütülüyor.” “Murat Kurum Liderliğinde Akdeniz ve Ege Kıyılarında Plastik Atık Kirliliğine Karşı Kapsamlı Saha Çalışması Başlatıyoruz” Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin amacının da tam olarak bu çalışmalar olduğunu söyleyen Ağırbaş, “Kaynaklarımızı korumak, atığımızı azaltmak ve atığı yeniden ekonomiye kazandırmak var. Ancak bunun yanında güçlü bir önleme ve denetim mekanizmasına ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız net olarak denizlerimizin ve nehirlerimizin plastik atıklarla kirletilmesini istemiyor. Biz plastik sektörümüzün gelişmesine karşı değiliz. Türkiye'de plastik sektöründe 360 bin insanın istihdam edildiğini biliyoruz. Bu sektörü temiz ham madde, biobozunur ve plastikler ile beraber yeni nesil üretim teknolojileriyle dönüştürmek istiyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak yine Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde son dönemde Akdeniz ve Ege kıyılarında, nehirlerde gözlenen plastik atık ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir saha çalışması da başlatıyoruz” dedi.

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