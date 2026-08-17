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Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

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Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Salçalı makarnanın tarifinde en çok bu hatayı yapıyoruz maalesef...

#1
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Mutfakta vakit darlığında ilk akla gelen, pratikliğiyle hayat kurtaran salçalı makarna boyut değiştiriyor. Sıradan bir yemek olmaktan çıkıp tam bir lezzet şölenine dönüşen kusursuz salçalı makarnanın sırrı ortaya çıktı. İşte süzgece soğuk su değdirmeden, sosunu tam çektiren usta şef usulü salçalı makarna tarifi…

#2
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Birkaç basit malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan, yediden yetmişe herkesin favorisi salçalı makarna, doğru teknikler uygulandığında İtalyan restoranlarını aratmayacak bir lezzete kavuşuyor. Çoğu zaman aceleye getirilip hamurlaştırılan ya da sosu dibinde kalan bu klasik lezzette yapılan küçük hatalar, yemeğin tüm tadını gölgeleyebiliyor.

#3
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Makarnanın haşlama suyundan salçanın kavrulma süresine kadar dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktasıyla, damaklarda iz bırakacak tam kıvamında bir salçalı makarna hazırlamak mümkün. İşte herkesin sevdiği salçalı makarnanın yapılışı...

#4
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

SALÇALI MAKARNA TARİFİ MALZEMELER 1 paket makarna (burgu, kalem veya dilediğiniz bir çeşit) 1,5 yemek kaşığı domates salçası 1/2 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı, lezzet katar) 2 yemek kaşığı tereyağı 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ 2 diş sarımsak (ince kıyılmış veya ezilmiş) 1 çay bardağı makarna haşlama suyu 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı nane veya kekik Tuz (haşlama suyuna ve sosa)

#5
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Geniş bir tencereye bol su koyup kaynatın. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve makarnaları ilave edin. Paketin üzerindeki süreden 1-2 dakika daha az haşlayın (sosla da pişeceği için hafif diri kalması lezzetini artırır).

#6
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Püf Noktası: Makarnayı süzmeden önce 1 çay bardağı haşlama suyunu kenara ayırın. Süzdükten sonra makarnayı kesinlikle soğuk sudan geçirmeyin; soğuk su üzerindeki nişastayı yıkar ve sosun yapışmasını engeller.

#7
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Geniş bir tavada veya tencerede zeytinyağı ve tereyağını eritin. İnce kıyılmış sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 30 saniye soteleyin.

#8
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Domates ve biber salçasını ekleyin. Salçanın çiğ kokusu çıkıp rengi koyulaşana kadar orta ateşte 2-3 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

#9
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Kenara ayırdığınız 1 çay bardağı sıcak makarna haşlama suyunu yavaşça salçanın üzerine dökün ve hızlıca karıştırın. Salça pürüzsüz ve akışkan bir sos kıvamına gelecektir. Ardından karabiber, pul biber, nane ve damak tadınıza göre biraz tuz ekleyip karıştırın.

#10
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Süzdüğünüz makarnayı tenceredeki salçalı sosun üzerine dökün. Kısık ateşte 1-2 dakika boyunca tüm makarna taneleri sosla kaplanana kadar nazikçe karıştırın.

#11
Foto - Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Sıcak olarak, üzerine isteğe bağlı rendelenmiş kaşar peyniri veya beyaz peynir serpiştirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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