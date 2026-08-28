Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, UNCCD COP17 Kapsamında Moğolistan’da Sıfır Atık Vizyonunu Anlattı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, çevre ve iklim diplomasisinde küresel ölçekte güçlü ve etkin bir vizyon ortaya koymaya devam ediyor. Bu vizyonun en önemli unsurlarından biri olan ve Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya ilham veren küresel bir çevre hareketi niteliği taşıyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin 17. Taraflar Konferansı (UNCCD COP17) kapsamında Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da gerçekleştirilen çok sayıda üst düzey oturum, ikili görüşme ve saha ziyaretine katıldı. Ağırbaş, COP17 kapsamındaki açılış konuşmaları ve uluslararası temaslarında Türkiye’nin çevre, iklim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaşırken, Sıfır Atık Hareketi’nin doğal kaynakların korunması, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye sunduğu katkılara dikkat çekti. Ağırbaş, Ulan Batur’daki temasları boyunca birçok uluslararası temsilci ve eski dostla bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye’nin ev sahipliğine hazırlandığı COP31’in uluslararası kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edildiğini ifade etti. Ağırbaş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: