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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, UNCCD COP17 Kapsamında Moğolistan’da Sıfır Atık Vizyonunu Anlattı

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, UNCCD COP17 Kapsamında Moğolistan’da Sıfır Atık Vizyonunu Anlattı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin 17. Taraflar Konferansı (UNCCD COP17) kapsamında 24-26 Ağustos tarihleri arasında Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da düzenlenen üst düzey oturumlara katıldı, uluslararası temsilcilerle bir araya geldi ve çevre tesislerinde incelemelerde bulundu. Ağırbaş, temaslarında iklim, arazi, su, gıda güvenliği ve döngüsel ekonomi başlıklarında COP31 Antalya yolunda iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

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Foto - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, UNCCD COP17 Kapsamında Moğolistan’da Sıfır Atık Vizyonunu Anlattı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, çevre ve iklim diplomasisinde küresel ölçekte güçlü ve etkin bir vizyon ortaya koymaya devam ediyor. Bu vizyonun en önemli unsurlarından biri olan ve Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya ilham veren küresel bir çevre hareketi niteliği taşıyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin 17. Taraflar Konferansı (UNCCD COP17) kapsamında Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da gerçekleştirilen çok sayıda üst düzey oturum, ikili görüşme ve saha ziyaretine katıldı. Ağırbaş, COP17 kapsamındaki açılış konuşmaları ve uluslararası temaslarında Türkiye’nin çevre, iklim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaşırken, Sıfır Atık Hareketi’nin doğal kaynakların korunması, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye sunduğu katkılara dikkat çekti. Ağırbaş, Ulan Batur’daki temasları boyunca birçok uluslararası temsilci ve eski dostla bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye’nin ev sahipliğine hazırlandığı COP31’in uluslararası kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edildiğini ifade etti. Ağırbaş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, UNCCD COP17 Kapsamında Moğolistan’da Sıfır Atık Vizyonunu Anlattı

“Moğolistan’da COP17’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdik. Türkiye’nin vizyonunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi’ni dünyaya bir kez daha anlattık. Birçok eski dostla karşılaştık. Herkes Türkiye’nin hazırlandığı COP31’den bahsediyor. Aynı zamanda Türkiye’den çıkan ve bugün bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi’nin dünyaya verdiği pozitif etkiden söz ediyor.” Arazi, İklim ve Sıfır Atık Gündemi Birlikte Ele Alındı Ağırbaş, UNCCD COP17 kapsamında gerçekleştirilen Business for Land (B4L) Üst Düzey Açılış Oturumu’nda yaptığı konuşmada, arazi ve iklim eyleminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. Sağlıklı toprakların, su kaynaklarının ve ekosistemlerin korunmasının iklim dirençliliği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Ağırbaş, Sıfır Atık yaklaşımının doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltan ve arazi gündemini güçlendiren rolünü anlattı.

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Foto - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, UNCCD COP17 Kapsamında Moğolistan’da Sıfır Atık Vizyonunu Anlattı

Ulan Batur’dan COP31 Antalya’ya uzanan süreçte somut ve ölçeklenebilir çözümlerin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Ağırbaş, “Doğa Temelli Çözümler Yoluyla Arazi, İklim ve Biyoçeşitlilik Direncinin Dönüştürülmesi” oturumunda da açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında doğa ve arazi yönetimini iklim eyleminin merkezine alan doğa temelli çözümlerin önemine dikkat çeken Ağırbaş, Rio Sözleşmeleri arasındaki çok taraflı iş birliğinin sahaya güçlü biçimde yansıtılması gerektiğini ifade etti. COP31 Antalya Yolunda Türkiye’nin İklim Diplomasisi Vurgusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde yürütülen COP31 hazırlıkları da Ulan Batur’daki temasların önemli başlıklarından biri oldu. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 Antalya öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde; iklim eyleminin sahaya yansıtılması, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve somut sonuç üreten uygulamaların yaygınlaştırılması ele alındı.

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Foto - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, UNCCD COP17 Kapsamında Moğolistan’da Sıfır Atık Vizyonunu Anlattı

Ağırbaş, “Arazi Konusunda Küresel İklim Eylem Gündemi: Herkes İçin İşe Yarayan Çözümler” oturumunda yaptığı açılış konuşmasında ise Belém’den başlayan, Ulan Batur üzerinden Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 Antalya’ya uzanan süreçte temel önceliğin somut uygulamalar olması gerektiğinin altını çizdi. Arazi restorasyonu ve dirençli gıda sistemleri ile sıfır atık ve kaynak döngüselliği arasındaki güçlü bağa dikkat çeken Ağırbaş, iklim eylemlerinin ölçülebilir ve uygulanabilir adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. UNCCD COP17 kapsamında gerçekleştirilen “İstanbul’dan Abu Dabi’ye: Dayanıklılık için Su-Arazi-İklim Nexus’u” oturumunda da konuşan Ağırbaş; su güvenliği, arazi restorasyonu, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini bütünleşik bir yaklaşımla ele aldı. Ulan Batur’dan COP31 Antalya’ya uzanan süreçte döngüsel ekonomi ve doğal kaynak yönetimi alanlarında uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Rio Sinerjileri COP31 Gündeminde Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 CEO’su Sayın Fatma Varank ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Abdülkadir Polat’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Hedeften Eyleme: Üçlü COP Yılı Boyunca Rio Sinerjilerinin Sunulması” oturumunda da konuşma yaptı. Oturumda, Ulan Batur’dan Antalya’ya uzanan süreçte çevre ve iklim alanındaki çözümlerin sahaya taşınmasının önemi vurgulanırken, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında kurulması planlanan Rio Sinerjileri Eylem Grubu’nun hedefleri paylaşıldı. Ağırbaş, COP31 sürecinde iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve çölleşmeyle mücadele başlıkları arasındaki güçlü bağın daha etkin bir iş birliği zeminiyle ele alınmasının önemine dikkat çekti.

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