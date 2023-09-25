  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı?"

2023-09-25 08:26:13
Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı?"

Sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte soğuk algınlığı, grip vakaları arttı. Vakaların artmasıyla kimi eczanelerde kimi ise aktarlarda soluğu aldı. Peki, en doğru yol hangisi?

#1
Foto - Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı?"

Kurutulmuş çeşitli bitkiler, çiçekler, baharatlar ve çeşitli ürünlerin satışını yapan aktarlar, bazı vatandaşlar için şifanın bir numaralı adresi. Özellikle yaşlı vatandaşların bir bölümünün hastalıkları için çözümü hastane ve eczane yerine aktarlarda aradığı biliniyor. Bu konuyla ilgili bazı uyarılarda bulunan eczacı Özlem Özmutlu, vatandaşların aktarlardaki ürünleri bilinçsiz şekilde kullandığını ifade etti.

#2
Foto - Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı?"

Özmutlu, aktar ürünlerinin daha dikkatli kullanılması gerektiğinden bahsederken, aktar Koray Özkılıç ise sattıkları bitkilerin bazı ilaçların ana maddesi olduğuna vurgu yaptı. Birkaç kuşaktır bu işi yapan aktarların kulaktan dolma bilgilerle hareket etmediğini belirten Özkılıç, iki tarafın da sağlıklı bir vücut meydana getirmeyi amaçladığını söyledi.

#3
Foto - Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı?"

Eskişehir’de eczacılık yapan Özlem Özmutlu, yeni neslin her şeyi aktardan almamak konusunda dikkatli olduğunu söyledi. Vatandaşların en doğru ürüne sadece eczane kanalı ile ulaşabileceğini ifade eden Özmutlu, “Eskisi gibi dikkatsizce alışveriş yapılmıyor ama bu algıyı değiştirmek yüzyıllar sürer. Çünkü insanlar yüzyıllardır bitkilerden şifa bulmuş ve onlarla tedavi olmuş. Eczanelerde bu ürünler yaygın olarak satılmadığı için aradıkları ürünleri hep aktarlardan bulabilmişler.

#4
Foto - Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı?"

. Doğru ürünü bulup bulamadıklarını bilmeden, içeriğini sorgulamadan, yabancı madde var mıdır, doğru zamanda toplanmış mıdır gibi gereken soruları bilmeden bir şekilde bu maddelere ulaşmışlar ve almışlar. Bunu doğru bulmuyoruz.

#5
Foto - Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı?"

Doğru ürüne sadece 5 yıl boyunca fakültede bunun eğitimini alan eczacılardan ulaşabilirler. Vatandaşlar bunların en detaylı bilgisine, üretim tarihine, üretim zamanına ve saklanma koşullarına kadar olan en ince bilgileri bile eczacılardan öğrenebilirler. Hastalarımızı ve vatandaşlarımızı eczanelere yönlendiriyoruz. Tabii ki işin uzmanına gitmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

#6
Foto - Şifanın en doğru adresi "eczane mi yoksa aktar mı?"

Uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç ise, eczacıların kontrolsüz kullanım konusunda haklı olduğunu belirterek, herkesin farklı iyileştirme yöntemleri kullandığını dile getirdi. İlaçların da ana maddesinin bitki olduğuna vurgu yapan Özkılıç, “İlaçlar, otların içerisindeki saf materyallerin alınarak işlenmesi ile yapılıyor. Herkes bildiği işi yapacak. Eczacının eğitim aldığı, üstüne ihtisas yaptığı şeyler hastalıklarda kullanılan yegâne ilaçlar. Ama bizim de toplum içerisinde büyüklerimizden üç kuşaktır, dört kuşaktır bu işi yapmış olan insanlardan edindiğimiz kulaktan dolma bilgiler değil, koca karı ilacı dedikleri şey değil. Gerçekten denenmiş, bilinen şeylerle iyileştirme şeklimiz farklı. Zaten amaç aynı, sağlıklı bir vücut meydana getirmek ve hastalıklardan uzaklaşmak. Bir Çin atasözünün dediği gibi, insan hasta olduğu için rahatsızlanmaz, rahatsız olduğu için hastalanır. İkimizin de amacı aynı ama işletim sistemi farklı. Bu şekilde baktığımız zaman sıkıntı olacağını veya bir problem yaşanacağını zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.
İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!
Dünya

İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talae Nik, savaş sebebi olacak açıklamalarda bulundu. Nik, "Bugün doğrudan işgal altındaki toprakları he..
Uzaktan el kaldırarak mama isteyen saygılı rakun hayrete düşürdü!
Sosyal Medya

Uzaktan el kaldırarak mama isteyen saygılı rakun hayrete düşürdü!

Sosyal medyada bir hayvanat bahçesinde çekilen rakunların görüntüsü paylaşım rekoru kırdı.
O zaman senin sülalen cezalandırılır Fatih!
Medya

O zaman senin sülalen cezalandırılır Fatih!

28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı, 17 yaşındaki bir çocuğun Mustafa Kemal fotoğrafına yaptığı hareketten dolayı cezalandırılmasın..
Diyanet TV'de Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı!
Sosyal Medya

Diyanet TV'de Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı!

Diyanet TV canlı yayınında Türkçe ezan zulmünün sona erdiği gün yaşananlar anlatıldı.
Hukuk mücadelesiyle Uşak Arkeoloji Müzesi'ne kazandırılan Lidya Hazinesi göz kamaştırıyor!
Gündem

Hukuk mücadelesiyle Uşak Arkeoloji Müzesi'ne kazandırılan Lidya Hazinesi göz kamaştırıyor!

1968 yılında Uşak’taki Aktepe Tümülüsü’nde yapılan kaçak kazılar sırasında bulunan ve mücadeleler sonunda Türkiye'ye geri getirilen Lidya Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23