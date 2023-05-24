Şifa deposu! Büyüklüğü ve lezzeti ile ötekilerden ayrılıyor! Türkiye’nin her yerinden alıcısı var

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde coğrafi işaret tescilli enginarın hasadına başlandı. Karaciğer dostu olan enginar temizlenmiş halde tanesi 15-20 liradan alıcı buluyor. Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde yetişen coğrafi işaret tescilli enginarın bir buçuk ila iki ay sürecek hasat serüveni başladı. Hasanağa özgü toprak, su, iklim gibi unsurların yanı sıra geleneksel tarım yöntemi ile üretilen şifa deposu enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından da diğer bölgelerin enginarlarından ayrışıyor. Hasanağa’da her yıl 250 dönümden fazla enginar ekiliyor. Enginarın verimliliğine göre 250 -300 bin adet enginar, Türkiye’nin her yerinden alıcı buluyor. Geçen yıla göre bu yıl rekoltenin biraz daha iyi olduğu enginarın fiyatı ise 15 ile 20 lira olarak satılıyor. Enginar tarladan hasat edildikten sonra en zorlu aşama olan soyma işlemi de gerçekleştirildikten sonra vakumlanarak satışı yapılıyor.