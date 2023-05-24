Şifa deposu! Büyüklüğü ve lezzeti ile ötekilerden ayrılıyor! Türkiye’nin her yerinden alıcısı var

Enginar fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, yüksek protein içeriği ile kalp kaslarını güçlendirerek, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağladığı biliniyor. Demir eksikliğinde de tavsiye edilen enginar, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekliyor. Tansiyonu düzenleyen enginarın kansere karşı vücudu koruduğu da biliniyor. Kandaki kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olurken, yüksek lif yapısı sayesinde kan şekerini dengeleyici etkiye sahiptir. Şeker hastaları için zeytinyağlı veya etli yapılmış enginar yemeği, beslenme kalitesini güçlendirir. Şeker kontrolünde olumlu etki gösterirken, sigara içen kişilerde vücutta biriken nikotin seviyesini azaltır. 100 gram pişmiş enginar 53 kalori olması sebebiyle kilo vermek isteyenlerin de tercih ettiği bir besin olarak biliniyor.